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Kula’da "Gençler Arası Öykü Yarışması" başvuruları başladı

23.02.2021 12:58 | Son Güncelleme:
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Kula Gençlik Merkezi Müdürü Filiz Çiçek ve Gençlik Merkezi Lideri Sergül Şentürk, mahalle okullarını ziyaret ederek öğrencilere Gençlik ve Spor Bakanlığı, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen "Gençler Arası Öykü Yarışması" hakkında bilgi verdi.Manisa’nın Kula ilçesinde Gençlik Merkezi Müdürü Filiz Çiçek ve Gençlik Merkezi Lideri Sergül Şentürk Gençlik ve Spor Bakanlığı, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen "Gençler Arası Öykü Yarışması" hakkında bilgilendirmelerde bulunmak amacıyla mahalle okullarını ziyaret etti.

Kula Gençlik Merkezi Müdürü Filiz Çiçek ve Gençlik Merkezi Lideri Sergül Şentürk, mahalle okullarını ziyaret ederek öğrencilere Gençlik ve Spor Bakanlığı, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen "Gençler Arası Öykü Yarışması" hakkında bilgi verdi.
Manisa’nın Kula ilçesinde Gençlik Merkezi Müdürü Filiz Çiçek ve Gençlik Merkezi Lideri Sergül Şentürk Gençlik ve Spor Bakanlığı, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen "Gençler Arası Öykü Yarışması" hakkında bilgilendirmelerde bulunmak amacıyla mahalle okullarını ziyaret etti. "Gençler Arası Öykü Yarışması" için eğitime başlanan mahalle okullarını ziyaret eden Gençlik Merkezi Müdürü Filiz Çiçek ve Gençlik Merkezi Lideri Sergül Şentürk, Gökçeören Ortaokulu’ndaki öğrencilere yarışmanın detaylarını anlattı. Açılan mahalle okulları ve uzaktan eğitimle devam eden eğitim sürecinde de online eğitim üzerinden tanıtımların yapıldığını dile getiren Gençlik Merkezi Müdürü Filiz Çiçek, bu yıl ikinci kez düzenlenen yarışma ile ilgili bilgiler verdi. Yarışmanın 13-29 yaş arasında düzenleneceğini dile getiren Çiçek, yarışmanın 13-17, 18-24 ve 25-29 yaş aralığı olmak üzere toplam 3 grupta düzenleneceğini kaydetti. Başvuru süresinin 01 Nisan 2021 tarihinde sona ereceğini de belirten Çiçek, sonuçların 15 Nisan 2021 tarihinde, ödül töreninin ise 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda yapılacağını söyledi. Yarışmada birinciye dizüstü bilgisayar, ikinciye akıllı telefon, üçüncüye akıllı saat ile, ilk 20’de dereceye giren gençlere ise 250 TL değerinde kitap hediye kartı verileceğini aktaran Çiçek, başvuruların gencizbiz.gsb.gov.tr adresinden yapıldığını, detaylı bilgi almak isteyen gençlerin ise Gençlik Merkezi’ni ziyaret etmeleri gerektiğini söyledi.

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