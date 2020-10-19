Kulp’ta Muhtarlar Günü etkinliği

Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü, korona virüs tedbirleri alınarak kutlandı.

Program Hükümet Konağı önünde Atatürk anıtına çelenk sunumuyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından çelenk sunma töreni sona erdi. Daha sonra İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü konferans salonunda devam eden programda Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Gözlet, ilçede yapılan çalışmalarla ilgili bilgi vererek muhtarların öneri ve taleplerini dinledi. Kaymakam Gözlet, "Sizler halkın iradesiyle görev yaptığınız mahallelerde devleti temsil eden bir konumdasınız. Sizlerin, 19 Ekim Muhtarlar Gününüzü kutluyor görevinizde başarılar diliyorum" dedi.

Tören, muhtarlara çeşitli hediyeler verilmesi ile sona erdi.

