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Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yavuz, Van'da incelemelerde bulundu

17.06.2021 20:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yavuz, Van'da incelemelerde bulundu

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, çeşitli programlara katılmak üzere Van'a geldi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Bakan Yardımcısı Yavuz'u, Van Ferit Melen Havalimanı'nda Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray, Van Müze Müdürü Erol Uslu ve bazı kurum amirleri karşıladı.

Yavuz, Emin Paşa Mahallesi'nde açılışa hazırlanan Fidanlık Parkı'na geçerek incelemelerde bulundu, Vali Bilmez'den planlanan projeler hakkında bilgi aldı.

Daha sonra Valiliğe geçen Bakan Yardımcısı Yavuz, Valilik Şeref Defterini imzaladıktan sonra Bilmez'le makamında bir süre görüştü.

Valilik ziyaretinin ardından il kütüphanesi için düşünülen binayı da gezen Yavuz, burada son çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

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