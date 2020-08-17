Kültür ve Yaşam Evinden kadınlar ve aileler ücretsiz yararlanacak

Samsun Büyükşehir Belediyesi, kadınlar başta olmak üzere ailelerin sosyalleşmelerine yönelik Kadın Aile ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Kadıköy Mahallesi Kültür ve Yaşam Evi’ne, çay bahçesi açtı. Çayların ücretsiz verildiği alana, sadece aileler alınıyor.

Sosyal belediyecilik anlayışı ile vatandaşların hayatını kolaylaştırmaya çalışan ve her alanda kadın ve aile yapısının güçlendirilmesi için birçok çalışmaya imza atan Büyükşehir Belediyesi, 420 kadın ve çocuk kursiyerin eğitim gördüğü Kadıköy Mahallesi Kültür ve Yaşam Evi’ne ücretsiz çay bahçesi açtı. Kadın Aile ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren yaşam evin bahçesinde oluşturulan sosyal alanda, kadınlar ve çocukların yanı sıra aileler de faydalanıyor.

Sadece ücretsiz çay servisinin yapıldığı ve 6 personelin görev aldığı alan, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına göre dizayn edildi. Bölgedeki kadınlar, sosyal etkinliklerini, özel günlerini düzenleyebilecekleri çay bahçesine yiyeceklerini de kendileri getirebilecek. 50 kişi kapasitesine sahip bölgede çocuk oyun alanı da kısa sürede hizmete girecek.

Kadın Aile ve Toplum Hizmetleri Şube Müdür Vekili Arzu Baştuğ, “Başkanımız Mustafa Demir’in de talimatıyla 420 kursiyerimizin eğitim gördüğü Kadıköy Mahallesi Kültür ve Yaşam Evi aynı zamanda, kadınlarımıza ve ailelerimize çay bahçesi olarak da hizmet verecek. İlerleyen günlerde çay bahçemizde mahalle buluşmaları yapmayı planlıyoruz. Hafta içi hizmet veren alanımıza ailesiyle gelen herkesi alıyoruz. Kadınlarımız burada özel günlerini, toplantılarını da yapabilecekler. Çay servisimiz ücretsizdir” dedi.

