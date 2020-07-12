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Kulu’da ağıl yangını

KONYA HABERLERİ  | 12.07.2020 10:44 | Son Güncelleme

Konya’nın Kulu ilçesinde bir ağıl ve bahçesinde bulunan samanlar yandı.Yangın, ilçeye bağlı Sarıyayla Mahallesi Gökgöl mevkisi yakınlarında meydana geldi.

Konya’nın Kulu ilçesinde bir ağıl ve bahçesinde bulunan samanlar yandı.
Yangın, ilçeye bağlı Sarıyayla Mahallesi Gökgöl mevkisi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.C.’ye ait küçükbaş hayvanların bulunduğu ağıl henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Ağılın çatısının ağaç kaplama olması nedeniyle alevler kısa sürede büyüyerek bahçede bulunan samanlara sıçradı. Yangını gören çevredeki vatandaşların söndürme çalışması yetersiz kalınca olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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