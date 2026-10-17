Kulüpler Birliği'nden Süper Lig için tarihi yayın ihalesi hazırlığı: 4K HDR ve mobil dikey yayın geliyor

Kulüpler Birliği Vakfı, Trendyol Süper Lig'in önümüzdeki dönemde düzenlenecek yayın ihalesi hazırlıkları kapsamında Türk futbolunun marka değerini artıracak stratejik bir teknik çalışmayı tamamladı. Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ertuğrul Doğan'ın öncülüğünde yürütülen ve Avrupa'nın önde gelen 5 futbol liginin yayın prodüksiyon standartlarının Türkiye'ye uyarlandığı çalışmanın detayları, Kulüpler Birliği Vakfı Genel Sekreteri Doç. Dr. Çağrı İlk tarafından açıklandı.

NATIVE 4K HDR YAYIN TEKNOLOJİSİ VE 25 KAMERALI PRODÜKSİYON

Açıklanan teknik çalışmaya göre, karşılaşmaların önem derecesine göre farklı prodüksiyon kategorilerinin oluşturulması hedefleniyor. Dev derbi ve üst düzey müsabakalarda 25 kameraya kadar ulaşabilen gelişmiş prodüksiyon altyapılarının kullanılması ve yayınların doğrudan Native 4K HDR (2160p/50) formatında gerçekleştirilmesi öngörülüyor. Diğer Süper Lig karşılaşmalarında ise 14 kameralı 1080p/50 HDR yayın standardı planlanırken; gelişmiş kamera açısı, yüksek kare hızlı ağır çekim sistemleri ve 5.1 Surround ses teknolojisiyle stadyum atmosferinin evlere daha gerçekçi aktarılması amaçlanıyor.

MOBİL KULLANICILAR İÇİN YAPAY ZEKÂ DESTEKLİ DİKEY YAYIN MODELİ

Geleneksel 16:9 televizyon yayınlarının yanı sıra çalışmada öne çıkan en dikkat çekici yeniliklerden biri mobil izleyicilere yönelik geliştirilen dikey yayın modeli oldu. Akıllı telefon ve tablet kullanıcıları için 9:16 dikey formatta alternatif maç yayınlarının üretilmesi önerildi. Yapay zekâ destekli kamera takibi ve görüntü yönetimi teknolojileriyle desteklenecek bu model sayesinde, özellikle genç taraftar kitlesine ulaşılması ve yayıncı kuruluşlar için yeni dijital reklam alanlarının oluşturulması hedefleniyor.

"ÖNCELİĞİMİZ YAYIN KALİTESİNİ VE MARKA DEĞERİNİ ARTIRMAK"

Kulüpler Birliği Vakfı Genel Sekreteri Doç. Dr. Çağrı İlk, hazırlanan bu teknik çalışmanın yeni dönem yayın ihalesinin teknik şartnamesine doğrudan katkı sağlayacağını belirtti. İhalenin sadece yayın haklarının satışı değil, Türk futbolunun yayıncılık kalitesinde yeni bir milat olması gerektiğini vurgulayan İlk, uluslararası yayıncıların ilgisini çekmeyi, sponsorluk görünürlüğünü artırmayı ve Süper Lig'in ekonomik değerini güçlendirmeyi öncelikli hedef olarak belirlediklerini kaydetti.