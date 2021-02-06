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Kumar operasyonunda 38 kişiye ceza yazıldı

06.02.2021 11:11 | Son Güncelleme:
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Kumar operasyonunda 38 kişiye ceza yazıldı

Eskişehir’de daha önce defalarca kumar oynatıldığı için işlem yapılan ve mühürlü olan derneğe yapılan baskında 38 kişi kumar oynarken yakalandı, 119 bin 700 lira idari para cezası uygulandı.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, Arifiye mahallesinde bulunan ve daha önceden kumar oynatıldığı için defalarca işlem yapılarak mühürlenen bir dernekte kumar oynatıldığı tespit edildi.

Eskişehir’de daha önce defalarca kumar oynatıldığı için işlem yapılan ve mühürlü olan derneğe yapılan baskında 38 kişi kumar oynarken yakalandı, 119 bin 700 lira idari para cezası uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, Arifiye mahallesinde bulunan ve daha önceden kumar oynatıldığı için defalarca işlem yapılarak mühürlenen bir dernekte kumar oynatıldığı tespit edildi. Adrese düzenlenen operasyonda kumar oynadığı tespit edilen 38 kişiye toplamda 119 bin 700 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca yapılan aramalarda, tombala makinası, tombala topları ve tombala kartları bulundu.
Dernekte sorumlu olduğu öğrenilen M.D. hakkında ise ‘Kumar Oynanmasına Yer ve İmkan Sağlamak’ ve ‘Mühür Fekki’ suçlarından adli işlem yapılmak üzere şahış Odunpazarı Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.

Kumar operasyonunda 38 kişiye ceza yazıldı

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