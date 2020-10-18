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Kumar oynayan 4 kişi yakalandı

BALIKESİR HABERLERİ  | 18.10.2020 10:30 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Altıeylül ilçesinde polis ekipleri kumar oynanan bir kıraathanede 4 kişiyi yakaladı.Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmada, polis ekipleri kıraathanelere yaptığı baskında 4 kişinin özel bir odada ’Yanık’ tabir edilen oyunu oynadığını tespit etti.

Kumar oynayan 4 kişi yakalandı

Balıkesir’in Altıeylül ilçesinde polis ekipleri kumar oynanan bir kıraathanede 4 kişiyi yakaladı.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmada, polis ekipleri kıraathanelere yaptığı baskında 4 kişinin özel bir odada ’Yanık’ tabir edilen oyunu oynadığını tespit etti. Kumar oynarken suçüstü yakalanan kişilerin bulunduğu masa üzerindeki 260 TL para, 2 Deste iskambil oyun kağıdı, 2 adet Yazboz-Çetele olarak tabir edilen kağıdına polis tarafından el konuldu.
Kahvehane işletmecisi Ş.Y. ile ruhsat sahibi İ.H.K. isimli şahıslar hakkında “Kumar Oynanması için Yer ve İmkan Sağlama” suçundan adli işlem yapıldı.

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