YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Kumluca Expo Domates İhtisas Fuarı, 27 Nisan'da başlayacak

Kumluca Expo Domates İhtisas Fuarı, 27 Nisan'da başlayacak

25.04.2023 14:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'nın Kumluca ilçesinde düzenlenen Expo Domates İhtisas Fuarı'nın kapıları ziyaretçilere perşembe günü açılacak.

Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, festival bilgilendirme toplantısında yaptığı konuşmada, Kumluca'nın, domatesi ile ünlü bir ilçe olduğunu söyledi.

Bu doğrultuda geleneksel olarak Expo Domates İhtisas Fuarı düzenlendiğini anlatan Köleoğlu, bu yıl fuarın, 27, 28 ve 29 Nisan tarihlerinde Antalya Büyükşehir Belediyesi Kumluca Toptancı Hali'nde gerçekleştirileceğini bildirdi.

Fuar ile domatesin tohumdan tüketicinin sofrasına gelene kadarki sürecini anlatmayı, çiftçileri yeni teknolojilerle tanıştırmayı ve ekonomik döngüsünü sürdürmeyi hedeflediklerini belirten Köleoğlu, tüm üreticileri fuara davet etti.

Kumluca Ticaret Borsası Başkanı Fatih Durdaş da fuarın Kumluca tarımı açısından önemli olduğunu söyledi.

Fuarı uluslararası noktaya taşımak istediklerini dile getiren Durdaş, katkıda bulunanlara teşekkür etti.

Toplantıya İlçe Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Selçuk Çınar, Ziraat Odası Başkan Yardımcısı Erçin Soytürk ile organizasyon yetkilileri katıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Manavgat Belediyesi Çocuk Meclisini kurduManavgat Belediyesi Çocuk Meclisini kurdu
Antalya’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleriAntalya’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri
Otomobil mısırcı büfesine daldı: 4 yaralıOtomobil mısırcı büfesine daldı: 4 yaralı
Anahtar Kelimeler:
Kumluca

Antalya Namaz Vakitleri 25 Nisan Salı

İmsak
04:36
Sabah
06:04
Öğle
13:00
İkindi
16:44
Akşam
19:47
Yatsı
21:09

Antalya Nöbetçi Eczaneler25 Nisan Salı

Mecek eczanesi
Serik
Çavuşoğlu eczanesi
Kemer
Sarier eczanesi
Demre
Selmin eczanesi
Konyaalti
Honamli eczanesi
Muratpasa
Taşkin eczanesi
Finike
Özgür eczanesi
Muratpasa
Tümünü Göster
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Minicik bikinisiyle şov yaptı! Göğüs iplerini aralayınca...

Minicik bikinisiyle şov yaptı! Göğüs iplerini aralayınca...

Altı eşiyle aynı anda uyumak için öyle bir şey yaptı ki...

Altı eşiyle aynı anda uyumak için öyle bir şey yaptı ki...

Fiyat performans ürünü kablosuz kulaklık arayanlar buraya! 1000 TL altı modelleri seçtik

Fiyat performans ürünü kablosuz kulaklık arayanlar buraya! 1000 TL altı modelleri seçtik

Fenomen canlı yayınında hayatının şokunu yaşadı! Bir anda görünce...

Fenomen canlı yayınında hayatının şokunu yaşadı! Bir anda görünce...

Öğretmen ve 17 yaşındaki öğrencisinin yasak aşkı okulu karıştırdı

Öğretmen ve 17 yaşındaki öğrencisinin yasak aşkı okulu karıştırdı

Ayakkabıdan yağmurluğa, terlikten şapkaya ünlü markaların en çok satan ürünleri

Ayakkabıdan yağmurluğa, terlikten şapkaya ünlü markaların en çok satan ürünleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.