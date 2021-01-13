YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Kumluca’da kış ortasında meyve veren ağaçlar vatandaşı şaşırttı

Kumluca’da kış ortasında meyve veren ağaçlar vatandaşı şaşırttı

13.01.2021 10:31 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’nın Kumluca İlçesinde kış ortasında meyve veren elma ve portakalları gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Antalya’nın Kumluca İlçesinde kış ortasında meyve veren elma ve portakalları gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Kumluca Ziraat Odası Başkanlığı, vatandaşları yaz mevsiminde yaşanacak kuraklığa karşı uyardı.
Antalya’nın Kumluca ilçesinde kış ortasında meyve veren elma ve portakallar vatandaşı şaşırttı. Ocak ayının ortalarına gelinmesine rağmen bahar havası yaşayan Kumluca ilçesinde çiçek açan ve meyve veren ağaçlar ilçe halkını hem şaşırtıyor hem de tedirgin ediyor. Sera sebze üretimin merkezi Kumluca ‘da, ani şiddetli sağanak yağmurların olduğu ve buna bağlı sel baskınların yaşandığı ancak kuraklık tehlikesinin her şeye rağmen ortadan kalmadığını belirtiliyor. Mevsimlerin karıştığını, meyve ağaçlarının şaşırıp çiçek açtığını veya meyve verdiğini gören Kumluca Ziraat Odası Başkanlığı, zor bir yaz mevsimi yaşanacağını belirterek ilçe halkını su tasarrufu yapma konusunda uyardı.

“Yazın meyve yiyemeyeceğiz”
Kumluca İlçesine bağlı Göksu Mahallesindeki evinin bahçesinde bulunan elma ağaçlarının meyve verdiği görünce şaşkınlık yaşayan Ahmet Kavacık, “ Bu elma ağaçları şaşırdı. Yaz mevsiminde meyve olmayacak bunlarda. Bu mevsimde bu ağaçlarda yaprak olmaması lazım. Ama meyve oldu baksana. Bu ağaçlara aslında Mayıs’tan sonra meyve veriyordu. Havalar ısınıca böyle oldu. Haziran, altıncı, yedinci ayda meyve veren bir ağaç bu. Ama şimdi verdi. Herhalde yazın meyve yiyemeyeceğiz. Öyle gözüküyor. Çiçeklemeye de devam ediyor. Ortalık hiç serinlemedi. Soğumadı ki yaz gibi şu anda 20 derece burada sıcaklık. Yağmur yağsa bile 20 derece. Ne zaman soğuyacak onu bilmiyoruz” dedi.

“Ciddi bir kuraklık geliyor çünkü kış yaşamadık”
Üreticiler başta olmak üzere kuraklığa karsı su tasarrufu yapılması konusunda ilçe halkını uyaran Kumluca Ziraat Odası yaptığı açıklamada, “Haziran ve Temmuz ayında yediğimiz elmalar 10 Ocak itibari ile yenmeye nerdeyse hazır. 20 gün veya 1 ay önce çiçeklemiş. Şu anda meyve tutmuş. Bunun sebebi ise tamamen kış mevsiminin gelmemesidir. Yaz ayları gibi devam etmesidir. Şu an denize girsen çok rahatlıkla girilebilecek şekilde bir hava var. Kış gelmediği için Haziran da Temmuzda olgunlaşan elmalar Ocak ayında olgunlaştı. Kış yaşamadık. Hava sıcaklığı düşmedi. Kış yaşamadığımız için Haziran Temmuz da yiyecek olduğumuz elmalar nerdeyse hasada hazır hale geldi” denildi.

“Su tasarrufuna çok önem vermemiz gerekiyor”
Kumluca ve Finike Ovalarını sulayan Alakır barajına giderek su seviyesini gören Kökce, “ Barajlarımızda görüldüğü gibi su seviyesi epey düşük. O yüzden bu yıl çok dikkatli su kullanmamız gerekiyor. Su tasarrufuna çok önem vermemiz gerekiyor. Kış ortasını geçtik. Bundan sonra ne kadar yağış alacağını bilmiyoruz” şeklinde konuştu.

“Bu yıl bizi ciddi bir kuraklık ve susuzluk bekleniyor”
Narenciye ve örtü altı sebze üretiminin merkezi Kumluca’da iklim olarak beklenmedik gelişmelerin yaşandığını belirten Kumluca Ziraat Odası başkanlığı, “12 ay tarım yapılan ilçemizde bugünlere portakallar çiçek açmaya başladı. Elmalar meyve vermeye başladı. Barajlarımıza boş denecek kadar su az. 12 ay tarım yapılabilen bir ilçemizde bu yıl bizi ciddi bir kuraklık ve susuzluk bekleniyor. Bunun için üretici ve tüketici kardeşlerimin bugünden olmak üzere hem evde kullandığımız hem de tarımda kullandığımız suyu dikkatli bir şekilde kullanıp bu yılı bu şekilde atlatmayı düşünüyoruz. Üretimin merkezi bu yıl zor bir dönem geçirecek. Nisan, Mayıs aylarında yaşadığımız iklimi bugünlerde yaşıyoruz. Çok hızlı yağışlar oldu. Bunlar anlık olarak, yarım saat bir saat içerisinde yağış oldu geçti. Bu yağışlar taban suyunu yükseltmedi. Bir anda yağıp geçtiği için taban suyu yükseltmedi. O yüzden kuraklık riski devam ediyor. Portakallarımız kış ortasında çiçek açtı. Bu yıl portakal pahalı diyoruz. Ama önümüzdeki yıllarda belki portakalı hiç bulamayacağız. Çünkü mevsimler tamamen değişti” ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER İtalyan spiker, Türk aktörle sarmaş dolaş İtalyan spiker, Türk aktörle sarmaş dolaş
Servis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar varServis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var
1/

Antalya Namaz Vakitleri 13 Ocak Çarşamba

İmsak
06:38
Sabah
08:03
Öğle
13:11
İkindi
15:47
Akşam
18:09
Yatsı
19:28

Antalya Nöbetçi Eczaneler13 Ocak Çarşamba

Aygün Eczanesi
Muratpasa
Batuhan Eczanesi
Muratpasa
Hilal Eczanesi
Muratpasa
İlkbahar Eczanesi
Muratpasa
Okaliptus Eczanesi
Muratpasa
Yeni Tuba Eczanesi
Muratpasa
Doğantürk Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Petrescu sağlık kontrolünden geçti

Petrescu sağlık kontrolünden geçti

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Yeni Malatyaspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamladı

Yeni Malatyaspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamladı

Otomobil takla attı: 1 yaralı

Otomobil takla attı: 1 yaralı

SAÜ’nün 10 öğrencisi, TÜBİTAK’ın ‘STAR’ projesinde yer alacak

SAÜ’nün 10 öğrencisi, TÜBİTAK’ın ‘STAR’ projesinde yer alacak

Diğer Haberler

GÜNCELLEME - Antalya'da kuvvetli rüzgar ve gök gürültülü sağanak

GÜNCELLEME - Antalya'da kuvvetli rüzgar ve gök gürültülü sağanak

Ruslar, Kovid-19'a rağmen 2020'de de "turizmin başkenti"nden vazgeçmedi

Ruslar, Kovid-19'a rağmen 2020'de de "turizmin başkenti"nden vazgeçmedi

Ruslar, Kovid-19'a rağmen 2020'de de "turizmin başkenti"nden vazgeçmedi

Ruslar, Kovid-19'a rağmen 2020'de de "turizmin başkenti"nden vazgeçmedi

Kovid-19 çıkartmaları hayatın her alanında kendini hissettiriyor

Kovid-19 çıkartmaları hayatın her alanında kendini hissettiriyor

Antalya'da uyuşturucu ve kaçak içki operasyonlarında 4 şüpheli yakalandı

Antalya'da uyuşturucu ve kaçak içki operasyonlarında 4 şüpheli yakalandı

Antalya'da trafik kazası sonrası bıçakla 1 kişinin öldürülmesi, 5 kişinin yaralanması davası

Antalya'da trafik kazası sonrası bıçakla 1 kişinin öldürülmesi, 5 kişinin yaralanması davası

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.