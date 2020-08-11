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Kumluca’da korona virüs denetimi

ANTALYA HABERLERİ  | 11.08.2020 15:06 | Son Güncelleme

Antalya’nın Kumluca ilçesinde Kaymakam Uğur Kolsuz, jandarma, emniyet, ve muhtarlarla beraber çarşı esnafını denetledi.

Antalya’nın Kumluca ilçesinde Kaymakam Uğur Kolsuz, jandarma, emniyet, ve muhtarlarla beraber çarşı esnafını denetledi. Kolsuz esnaflara, “Kurallara zorunlu olduğunuz için değil, önce kendi sağlığınız ve sevdikleriniz için uyun” uyarısında bulundu.
İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi doğrultusunda, denetimlerini sürdüren Kumluca Kaymakamı Uğur Kolsuz, Gödene Caddesi ve Adnan Menderes Bulvarı’ndaki esnafları denetledi. Aynı zamanda denetimde, Kumluca İlçe Jandarma Bölük Komutanı Binbaşı Mehmet Demir, Kumluca İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli Komiser Saffet Kerbalı, İlçe Sağlık Müdürü İsmail Arıcı ve mahalle muhtarları da hazır bulundu.
Kaymakam Kolsuz ve beraberindeki heyet, son olarak da Temel Eğitim Mahallesi’ndeki Salı pazarını kontrol etti. Kaymakam Kolsuz, maske, mesafe ve dezenfekte kurallarına uymaları için esnaf ve vatandaşları uyardı.
Korona virüs tehdidi ortadan kalkıncaya kadar denetimlerin süreceğini belirten Kolsuz esnafları, “Zorunlu olduğu için değil, önce kendi sağlığınız ve sevdikleriniz için kurallara uyun” diyerek uyardı.

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