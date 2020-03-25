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Kumluca’da yol bakım, onarım ve yama çalışması yapıldı

ANTALYA HABERLERİ  | 25.03.2020 14:40 | Son Güncelleme

Antalya Büyükşehir Belediyesi kent genelinde korona virüs salgınına karşı alınması gereken önlemler ve dezenfekte çalışmalarına aralıksız devam ederken, belediye hizmetleri de sürdürülüyor.Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri Kumluca ilçesinde heyelan nedeniyle meydana gelen yolda bakım onarım çalışması yaparken, Kumluca’nın 5 mahallesinde de yolda yama çalışması gerçekleştiriliyor.Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler Kumluca ilçesi Salur Mahallesinde heyelan nedeniyle çöken yolda bakım onarım çalışmalarına başladı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi kent genelinde korona virüs salgınına karşı alınması gereken önlemler ve dezenfekte çalışmalarına aralıksız devam ederken, belediye hizmetleri de sürdürülüyor.
Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri Kumluca ilçesinde heyelan nedeniyle meydana gelen yolda bakım onarım çalışması yaparken, Kumluca’nın 5 mahallesinde de yolda yama çalışması gerçekleştiriliyor.
Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler Kumluca ilçesi Salur Mahallesinde heyelan nedeniyle çöken yolda bakım onarım çalışmalarına başladı. Ekipler, şarampolden gelen ve birikerek yolun çökmesine neden olan yağmur suyunu beton büzler kullanarak dere yatağına yönlendirdi. Çöküntüyle daralan yolda taş duvar örerek genişlemesini sağlayan ekiplerin bu çalışmasıyla vatandaşların ulaşımını daha güvenli hale gelecek.
Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler Kumluca ilçesinde ayrıca Ortaköy, Karacaören, Salur, Erentepe ve Toptaş Mahallelerinde de 88 ton malzeme kullanarak toplamda 45 kilometrelik yolda yama çalışması gerçekleştiriyor.

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