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Kunduracı mesleği yok oluyor

DÜZCE HABERLERİ  | 12.09.2020 09:55 | Son Güncelleme

Yok, olmaya yüz tutan meslekler arasına giren kundura tamircileri bir bir yok olmaya başladı.

Yok, olmaya yüz tutan meslekler arasına giren kundura tamircileri bir bir yok olmaya başladı. Daha önceleri Akçakoca’da her köşe başında bir ayakkabı tamircisi vardı. Bu güne gelindiğine ise 5 kundura tamircisi kaldı.
Çok eskilere bakıldığında birçok meslek dalları vardı. Bunların içerisinde kalaycılar, demircilik, kundura tamircileri gibi çok meslek dalları bulunuyordu. Aynı zamanda yırtılan ve eskiyen ayakkabıları tamir etmek için kundura tamircilerine gidilirdi. 20 yıl öncesine kadar Akçakoca ilçesinde her köşesinde kundura tamircisini bulmak mümkündü. Bu güne gelindiğine Akçakoca’da sadece 5 kundura tamircisi kaldı.
50 yıldır Kundura tamirciliği yaparak bu mesleğini ayakta tutan Veysel Ersoy, "Öncelikle şunu belirtmek isteyeyim. Artık yapılan mesleklere saygı duyulmadığını bu son günlerde iyice öğrendim. Biz ayakkabıcılar sokağında bir elin parmakları kadar kaldık. Biz bu mesleğin son nesliyiz. Ben bu mesleğe çok küçük yaşlarda öğrenmeye çalıştım. Okuldan geldiğimde çantamızı bir köşeye koyarak ustalarımızın yanında mesleği öğrenmek için çalışırdık. Bizler mesleğe başlarken ilk olarak eski ayakkabıdan çıkarılan ayakkabı çivilerini düzeltmekle başladık. Düzelttiğimiz ayakkabı çivileri ustamız tarafından tamiri yapılan ayakkabıda kullanılıyordu. İşte o günden bu güne ben kundura tamirci ustalığını elime aldım. Bu meslek yavaş yavaş bitmeye yüz tutuyor. Çünkü bu meslek için artık çırak bulunamıyor. Benden sonra bu dükkanı kimse işletmeyerek kapanır. Bütün meslekler bu şekilde yok olmaya mahkum oldu’’ şeklinde ifade etti.

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