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Kunduracılığa adanmış 40 yıl

SAMSUN HABERLERİ  | 24.09.2020 16:38 | Son Güncelleme

Samsun’un Çarşamba ilçesinde 40 yıldır kunduracılık mesleği ile uğraşan Yüksel Kocataş, ilçede bulunan arastada yıllardır sayısız ayakkabı tamiri yaptı.Çarşamba ilçesinde kunduracılık mesleği ile uğraşan Yüksel Kocataş (52), küçük yaşlarda başladığı mesleğinde bugüne kadar sayısız ayakkabı tamiratı yaptığını ve kunduracılık mesleğinin önemli bir el sanatı olduğunu belirtti.

Samsun’un Çarşamba ilçesinde 40 yıldır kunduracılık mesleği ile uğraşan Yüksel Kocataş, ilçede bulunan arastada yıllardır sayısız ayakkabı tamiri yaptı.
Çarşamba ilçesinde kunduracılık mesleği ile uğraşan Yüksel Kocataş (52), küçük yaşlarda başladığı mesleğinde bugüne kadar sayısız ayakkabı tamiratı yaptığını ve kunduracılık mesleğinin önemli bir el sanatı olduğunu belirtti. Kunduracı Yüksel Kocataş, “Bu mesleğe 15 yaşımda başladım. Küçük yaşta başlamamın olumsuz etkileri olmadı çünkü o dönemlerde işlerim de iyiydi. Zorluklar yaşadım, elime iğneler battı, çekiçle vurdum. Kolay değil yani ince iş. Ayakkabı tamiri, bir insanın yaptığı el işi gibi” dedi.
Son zamanlarda internetten ayakkabı satın alan vatandaşların sıklıkla iş yerine geldiğini ve ayakkabılarını tamir ettirdiğini söyleyen Kocataş, “Müşteri geliyor, ’internetten satın aldım’ diyor. Kimisine büyük gelmiş kimisine küçük gelmiş, kimilerinin de yırtılmış. Hakiki deri de değil ki tamiri yapılmaz. İğneyle diksen geri atar. Hakiki deri olsa yapılır. Biz elimizden geldiğince tamirini yapıp müşterimizin işini görmeye çalışıyoruz" diye konuştu.
Kocataş, tamir için bırakılan ve müşteri tarafından unutulan ayakkabı sorununu sıklıkla yaşadığını sözlerine ekledi.

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