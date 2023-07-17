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  4. Kupa töreninde büyük skandal! Eda Erdem bile ne olduğunu anlayamadı

Kupa töreninde büyük skandal! Eda Erdem bile ne olduğunu anlayamadı

17.07.2023 14:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2023 FIVB Milletler Ligi'nin finalinde Çin'i 3-1 yenen A Milli Kadın Voleybol Takımı, kupayı aldı. Yapılan oylamalarla "Milletler Ligi'nin en değerli oyuncusu" Melisa Vargas seçildi. Şampiyon olduğumuz anlarda kupayı birden Eda Erdem'in eline tutuşturan yetkili isim, yıldız oyuncuyu şoke etti. Eda Erdem'in o anları sosyal medyada gündem oldu.

Filenin Sultanları, ABD'nin Teksas eyaleti Arlington kentindeki organizasyonun finalinde Çin'le karşılaştı. Rakibini 25-22, 22-25, 25-19, 25-16'lık setlerle 3-1 yenen A Milli Kadın Voleybol Takımı, organizasyon tarihinde ilk kez şampiyon oldu.

"EN DEĞERLİ OYUNCU" SEÇİLDİ

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Yapılan oylamalarla "Milletler Ligi'nin en değerli oyuncusu" Melisa Vargas seçildi.

Ligin rüya takımında ise "en iyi orta oyuncu" Zehra Güneş, "en iyi libero" Gizem Örge, "en iyi pasör çaprazı" Melisa Vargas yer aldı.

KUPA TÖRENİNDE SKANDAL

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Şampiyon olduğumuz sıralarda sevincimizi yaşarken, kaptanımız Eda Erdem'in eline kupanın alelacele tutuşturulması sosyal medyada büyük tepkiye yol açtı. Eda Erdem'in de büyük şaşkınlık yaşadığı o anlara Türk taraftarlar yoğun tepki gösterdi.

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Anahtar Kelimeler:
Voleybol Eda Erdem ligi voleybol takımı

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