Kupadaki son yarı finalist Galatasaray'ı yenen Fenerbahçe

Basketbolda Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe, Galatasaray'ı 71-56 yenerek yarı finale yükseldi. Karşılıklı top kayıplarıyla başlayan maçta Fenerbahçe, 2. dakikanın sonunda Tuğçe Canıtez'in üçlüğüyle karşılaşmada sayı bulan ilk taraf oldu. Sarı-lacivertli ekip, Tuğçe Canıtez ve Plum'un basketleriyle skor üretmeye devam etti ve 5. dakikada 10 sayılık (12-2) farkı yakaladı. Özellikle Verameyenka ile pota altından, Plum'la da dış atışlardan sayılar bulan Fenerbahçe, ilk periyodu 20-8 önde tamamladı.

Karşılıklı basketlerle başlayan ikinci periyotta İrem Naz Topuz ve Jefferson ile etkili olmaya çalışan rakibine Tuğçe Canıtez-Plum ikilisiyle karşılık veren Fenerbahçe, 15. dakikayı 31-16 üstün geçti. Galatasaray'da Şerife Alperi Onar ve İrem Naz Topuz'un basketleri karşısında Tuğçe Canıtez'in sayılarıyla üstünlüğünü koruyan sarı-lacivertli ekip, soyunma odasına 15 sayı farkla 41-26 önde gitti.

İkinci yarının ilk 5 dakikalık bölümünde Galatasaray farkı azaltmaya çalışsa da Fenerbahçe, özellikle Tuğçe Canıtez ve Plum'un sayılarıyla 25. dakikayı 42-32 önde tamamladı. Jefferson ile etkili olmaya çalışan sarı-kırmızılılar karşısında sarı-lacivertliler, final periyoduna 55-42 önde girdi.