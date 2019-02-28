Kupadaki son yarı finalist Galatasaray'ı yenen Fenerbahçe

Basketbolda Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe, Galatasaray'ı 71-56 yenerek yarı finale yükseldi. Karşılıklı top kayıplarıyla başlayan maçta Fenerbahçe, 2. dakikanın sonunda Tuğçe Canıtez'in üçlüğüyle karşılaşmada sayı bulan ilk taraf oldu. Sarı-lacivertli ekip, Tuğçe Canıtez ve Plum'un basketleriyle skor üretmeye devam etti ve 5. dakikada 10 sayılık (12-2) farkı yakaladı. Özellikle Verameyenka ile pota altından, Plum'la da dış atışlardan sayılar bulan Fenerbahçe, ilk periyodu 20-8 önde tamamladı.
Karşılıklı basketlerle başlayan ikinci periyotta İrem Naz Topuz ve Jefferson ile etkili olmaya çalışan rakibine Tuğçe Canıtez-Plum ikilisiyle karşılık veren Fenerbahçe, 15. dakikayı 31-16 üstün geçti. Galatasaray'da Şerife Alperi Onar ve İrem Naz Topuz'un basketleri karşısında Tuğçe Canıtez'in sayılarıyla üstünlüğünü koruyan sarı-lacivertli ekip, soyunma odasına 15 sayı farkla 41-26 önde gitti.
İkinci yarının ilk 5 dakikalık bölümünde Galatasaray farkı azaltmaya çalışsa da Fenerbahçe, özellikle Tuğçe Canıtez ve Plum'un sayılarıyla 25. dakikayı 42-32 önde tamamladı. Jefferson ile etkili olmaya çalışan sarı-kırmızılılar karşısında sarı-lacivertliler, final periyoduna 55-42 önde girdi.
Son çeyrekte iyi performansını sürdüren Fenerbahçe, Zandalasini ve Ayşe Cora'nın isabetli dış atışlarıyla 35. dakikayı 20 sayı farkla 66-46 önde geçti. Farklı üstünlüğünü son bölümde de sürdüren sarı-lacivertli ekip, karşılaşmadan 71-56 galip ayrıldı. Fenerbahçe, yarı finalde yarın Mersin Büyükşehir Belediyespor ile karşı karşıya gelecek.
Fenerbahçe 71 - 56 Galatasaray
Salon: 11 Nisan
Hakemler: Önder Yılmaz xx, Süleyman Dağder Dağlı xx, Nazli Çisil Güngör xx
Fenerbahçe: Ayşe Cora xx 12, Merve Arı x, Birsel Vardarlı Demirmen x 2, Vaughn xx 9, Christine Plum xxx 10, Verameyenka xx 9, Tuğçe Canıtez xx 13, Tilbe Şenyürek x 3, Özge Yavaş x 2, Zandalasini xxx 11, Esra Ural xx
Başantrenör: Valerie Garnier
Galatasaray: Şerife Alperi Onar xx 16, İremnaz Topuz x 7, Sinem Ataş x, Işıl Alben x, Farhiya Abdi xx 11, İnci Güçlü x, Monika Grigalauskyte xx 10, Victoria Ayo Macaulay xx 7, Moriah Jefferson xx 5
Başantrenör: Efe Güven
2. 1. Periyot: 20-8 (Fenerbahçe lehine)
Devre: 41-26 (Fenerbahçe lehine)
3. Periyot: 55-42 (Fenerbahçe lehine)
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