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Kurallara uymayanlara cezai işlem uygulanacak

BİLECİK HABERLERİ  | 12.09.2020 11:54 | Son Güncelleme

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Korona virüs Covid-19 ile ilgili olarak son günlerde vaka sayısının hızla artması ve temaslı sayısının giderek çoğalması üzerine yetkililer tarafından daha sert tedbirlerin alınacağı bilgisine ulaşıldı.Artık kurallara uymayan ve istenilen tedbirleri yerine getirmeyen vatandaşlara önümüzde hafta başından itibaren kesinlikle cezai işlem uygulanacak.

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Korona virüs Covid-19 ile ilgili olarak son günlerde vaka sayısının hızla artması ve temaslı sayısının giderek çoğalması üzerine yetkililer tarafından daha sert tedbirlerin alınacağı bilgisine ulaşıldı.
Artık kurallara uymayan ve istenilen tedbirleri yerine getirmeyen vatandaşlara önümüzde hafta başından itibaren kesinlikle cezai işlem uygulanacak. Özellikle maske takmayan ve sosyal mesafe kuralına uymayan vatandaşlar hakkında istisnasız olarak yasal işlem yapılacak.
Koronavirüs tanısı konan ancak izolasyon koşullarına uymayarak risk oluşturan kişilerin karantina süreçleri yurt veya pansiyonlarda tamamlanacak. Ayrıca bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 195’nci maddesi uyarınca suç duyurusunda bulunulacak.
Covid-19 hastası oldukları halde toplu ulaşım araçlarını kullanarak seyahat eden ziyaretler gerçekleştiren vatandaşlar HES kodu aracılığı ile tespit edilerek yakalandıkları mevkideki en yakın pandemi yurtlarına yerleştirilecek. Tedavileri tamamlanmadan evlerine dönmelerine kesinlikle izin verilmeyecek. Üstelik buradaki tüm giderler vatandaşlar tarafından karşılanacak.
Denetimlerde bugüne kadar kurallara uymayan işyeri ve işletme sahipleri ile vatandaşlar uyarılmakla yetinilmişti. Ancak artık cezai yaptırımların hayata geçirileceği kesinleşti. Hala hastalığın ciddiyetinin farkında olmayan ve kurallara uymayan vatandaşların bu kararın alınmasında etkili oldukları kaydedildi.

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