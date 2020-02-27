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“Kur’an hayat rehberimizdir”

SİVAS HABERLERİ  | 27.02.2020 09:51 | Son Güncelleme

Sivas İl Müftülüğü ile Evrensel Hafızlar Derneği Sivas Şubesi tarafından "Hafızlık Bir Sevdadır" konulu konferans düzenlendi.Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezinde gerçekleştirilen konferansa konuşmacı olarak Diyanet İşleri Başkanlığı Yaygın Din Eğitimi Daire Başkanı Saliha Bilgiç katıldı.Bayanlara yönelik düzenlenen programda konuşan Bilgiç, Kur’an-ı Kerim’in akıl ve gönüle ziyafet sunduğunu söyleyerek “Kur’an-ı ya okuyan ol, ya dinleyen ol, ya öğreten ol, ya öğrenen ol, sakın beşincisi olma.

“Kur’an hayat rehberimizdir”

Sivas İl Müftülüğü ile Evrensel Hafızlar Derneği Sivas Şubesi tarafından "Hafızlık Bir Sevdadır" konulu konferans düzenlendi.
Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezinde gerçekleştirilen konferansa konuşmacı olarak Diyanet İşleri Başkanlığı Yaygın Din Eğitimi Daire Başkanı Saliha Bilgiç katıldı.
Bayanlara yönelik düzenlenen programda konuşan Bilgiç, Kur’an-ı Kerim’in akıl ve gönüle ziyafet sunduğunu söyleyerek “Kur’an-ı ya okuyan ol, ya dinleyen ol, ya öğreten ol, ya öğrenen ol, sakın beşincisi olma. Sizleri Kur’an’a olan sevdanız buralara getirdi. Evlerimizi Kur’an ile süsleyeceğiz, onunla çocuklarımızı yetiştirip amel edeceğiz. Ömrümüzü bereketli kılmanın yolu Kur’an’ı ezberlemek, Kur’an’ı öğrenmek, Kur’an’ı anlatmaktadır. Kur’an ile meşgul olan insanı rabbimiz nurlaştırır. Kur’an bizim hayat rehberimizdir” dedi.
Kur’an kursu öğreticilerinin çok kutsal bir davaya hizmet ettiğinin altını çizen Bilgiç, “Kur’an-ı Kerimi Kur’an sevdalılarıyla buluşturmak en güzel görevdir” diye konuştu.
Program hafızlık Kur’an kursu öğrencilerinin şiir dinletisinin yanı sıra naat ve ilahilerin seslendirilmesiyle ile sona erdi.

“Kur’an hayat rehberimizdir”

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