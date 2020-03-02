Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonunca Bilecik’te düzenlenen Kuraş Türkiye Şampiyonası sona erdi.

Atatürk Spor Salonunda Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Sapanca Kaymakamı Bilgehan Bayar, Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu As Başkanı Bünyamin Er, Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Neslihan Leblebicioğlu ile sporseverlerin izlediği müsabakalarda Bilecik, İstanbul, Ankara, Trabzon ve Sakarya olmak üzere 20 ilden 293 spor mücadele etti.

Müsabakalarda, bayanlarda 40 kiloda Van’dan Melek Kahraman, 44 kiloda İstanbul’dan Melike Türköz, 48 kiloda Sakarya’dan Zeynep Serra Üstün, 52 kiloda Bilecik’ten Sümeyye Deniz, 57 kiloda Düzce’den Aybüke Kahveci, 63 kiloda Bilecik’ten Şevval Yağmur Tunca, 70 kiloda Balıkesir’den Ceren Nuriye Dinç ve 70+ kiloda Bilecik’ten Hatice Nur Göktaş, rakiplerini yenerek, birinciliği elde etti.

Erkeklerde 50 kiloda Batman’dan Arda Öztürk, 55 kiloda Kocaeli’den Ata Işıner Göç, 60 kiloda Bilecik’ten Cwenk Alper Taşkıran, 66 kiloda Kocaeli’den Erim Selim Sarı, 73 kiloda Sakarya’dan Yunus Emre Ferik, 81 kiloda Kocaeli’den Mehmet Pirantepe, 90 kiloda Bilecik’ten Mehmet Kısa ve 90+ kiloda Yozgat’tan Galip Ünal, birinciliği elde etti.

Bayanlarda takım olarak Bilecik 21 puanla birinci olurken 8 puanla Sakarya ve Kırşehir 7 puanla üçüncü oldu. Erkeklerde de 16 puanla Kocaeli, 15 puanla Bilecik ve 10 puanla Batman üçüncülüğü elde etti.

Dereceye giren sporculara madalyalarını protokol üyeleri verdi. Bilecik Valisi Bilal Şentürk, şampiyonaya katılan sporculara ve antrenörlere başarılarının devamını diledi.

