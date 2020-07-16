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Kurban Bayramı öncesi, koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi

KOCAELİ HABERLERİ  | 16.07.2020 15:56 | Son Güncelleme

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kurban Bayramı öncesi ilçe belediyeleriyle birlikte vektörel hastalıkların konuşulduğu koordinasyon toplantısı gerçekleştirdi.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kurban Bayramı öncesinde önlemler alıyor.

Kurban Bayramı öncesi, koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kurban Bayramı öncesi ilçe belediyeleriyle birlikte vektörel hastalıkların konuşulduğu koordinasyon toplantısı gerçekleştirdi.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kurban Bayramı öncesinde önlemler alıyor. Bu kapsamda Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü İzmit, Darıca, Çayırova, Gebze, Gölcük, Derince, Körfez ve Dilovası ilçeleri ile kurban pazarlarında uygulanacak vektör mücadelesine yönelik koordinasyon toplantısı gerçekleştirdi.
Kurban Bayramı öncesinde tedbirlerin görüşüldüğü toplantıda, Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler çadır alanlarının yakınlarında yeterince gübrelik alanlarının oluşturulması ve gübre alanının günün belli saatlerinde ilaçlanması gerekliliğinin altını çizdi. Ayrıca kurbanda biriken gübrelerin ve oluşan her türlü atıkların ortamdan uzaklaştırılması, gömülmesi ve alanın kireçlenmesinin gerektiği ifade edildi.
Vektörle mücadele ekipleri kurban pazar alanlarından gübre alan vatandaşlara da uyarıda bulundu. Mahallelere götürülen gübrelerin sinekler için uygun üreme alanı olduğunu belirten yetkililer, karasineklerin çoğalmasına sebebiyet veren gübrenin, evlerin bahçelerinde kullanmak üzere dağıtılmasının kötü sonuçlar vereceği ve hastalıkların artmasına neden olacağının altı çizildi. Alınan kararlar ile tüm kurban pazarlarının vektör ve karasineklere karşı, sorunsuz bir Kurban Bayramı geçirmesi sağlanacak.

Kurban Bayramı öncesi, koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi

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