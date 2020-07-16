Kurban bayramı öncesi yol kontrolleri sıklaştırıldı

Bartın’da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kurban Bayramı öncesi denetimlerini artırdı.

Bartın’da, Kurban Bayramı öncesi artan hayvan hareketlerinden dolayı Hayvan Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele ve Hayvan Hareketlerinin Kontrolü Programı kapsamında İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğü koordinasyonun da İl Jandarma Komutanlığı ile müşterek olarak Kurtköy ve Akçamesçit mevkiiinde hayvan taşıma araçları durdurulup denetim yapıldı. Denetimlerde Bartın’a gelen ve Bartın’dan giden hayvanların sağlık kontrolleri yapılarak, hayvan taşıması sırasında yanlarında bulundurulması zorunlu olan; küpe, hayvan pasaportu ve veteriner hekim sağlık raporları sorgulandı. Eksik evrakları bulunan hayvan sahiplerine idari yaptırımlar uygulandı.

Yine Hayvan Hareketlerinin yoğun olarak yaşandığı hayvan pazarının açık olduğu dönemlerde yol kontrolleri yapıldı. Bunun yanında, Akçamescit Hayvan Pazarında vatandaşlara kurban alırken ve kurban kesildikten sonra dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgilendirme gerçekleştirildi.

