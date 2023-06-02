YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Kurban Bayramı öncesinde hayvan satışı ve sevkiyatı denetlenmeye başlandı

Kurban Bayramı öncesinde hayvan satışı ve sevkiyatı denetlenmeye başlandı

02.06.2023 11:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’nın Kozan ilçesinde yaklaşan bayram öncesi ilçe tarım müdürlüğü ve jandarma ekipleri kurbanlık satışları ile sevk edilmesiyle ilgili denetimlere başladı.

Kurban Bayramı öncesinde hayvan satışı ve sevkiyatı denetlenmeye başlandı

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde denetimler başladı. Kozan İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri de jandarma ile birlikte başta kurbanlıkların sağlıklı bir şekilde sevkiyatı üzerinde denetim yaptı. Ekipler ayrıca kurbanlıkların aşı ve küpe sağlık kontrollerini de gerçekleştirdi.
İlçe Tarım Müdürü Ömer Erdoğan “Yaklaşan Kurban Bayramı nedeni ile veteriner hekimlerimiz hayvan hareketlerinin denetimi ile hayvan hastalıklarının yayılımı hususunda önleyici faaliyet çevresinde yol kontrol çalışmalarını artırarak devam ediyorlar. Bu faaliyetler bayrama kadar sürekli devam edecek"dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kozan’a yeni kent meydanıKozan’a yeni kent meydanı
Mardin’de tırın çarptığı yaya ağır yaralandıMardin’de tırın çarptığı yaya ağır yaralandı
Artvin’de anne ayı yavrusunu emzirirken kameralara takıldıArtvin’de anne ayı yavrusunu emzirirken kameralara takıldı
Anahtar Kelimeler:
Adana

Adana Namaz Vakitleri 2 Haziran Cuma

İmsak
03:31
Sabah
05:14
Öğle
12:42
İkindi
16:32
Akşam
20:00
Yatsı
21:35

Adana Nöbetçi Eczaneler 2 Haziran Cuma

Ayten eczanesi
Karatas
Berkay eczanesi
Cukurova
Gülin eczanesi
Cukurova
Şevki eczanesi
Yuregir
Neva eczanesi
Saricam
Salbaş eczanesi
Cukurova
Çamliyol eczanesi
Ceyhan
Tümünü Göster
Adana ECZANELER
Adana ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Yaşak aşk yaşadığı sevgilisini öldürdü! Savunması şaşkına çevirdi

Yaşak aşk yaşadığı sevgilisini öldürdü! Savunması şaşkına çevirdi

Katil zanlısı 12, maktül 9 yaşında! “Ben iyi bir çocuğum” diyerek savundu

Katil zanlısı 12, maktül 9 yaşında! “Ben iyi bir çocuğum” diyerek savundu

Altınyıldız'dan İpekyol'a stilinize yeni bir soluk getirecek markaların ürünlerinde indirim

Altınyıldız'dan İpekyol'a stilinize yeni bir soluk getirecek markaların ürünlerinde indirim

Putin’in annesi olduğu iddia edilmişti! Hayatını kaybettiği açıklandı

Putin’in annesi olduğu iddia edilmişti! Hayatını kaybettiği açıklandı

Cani baba 11 yaşındaki oğlunu döverek öldürdü! Savunması ‘pes’ dedirtti

Cani baba 11 yaşındaki oğlunu döverek öldürdü! Savunması ‘pes’ dedirtti

Ayaklarınızı şımartın! Adidas'ın Cetra modeli indirimde, kaçırmayın

Ayaklarınızı şımartın! Adidas'ın Cetra modeli indirimde, kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.