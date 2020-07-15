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Kurbanlıklar alıcı bekliyor

SAMSUN HABERLERİ  | 15.07.2020 16:20 | Son Güncelleme

Kurban Bayramı’na 15 gün kala hayvanlarını kurban pazarına indiren besiciler, alıcı bekliyor.Çarşamba Belediyesi Canlı Hayvan Pazarı’na hayvanlarını getirerek satışa sunan besiciler, “Kurbanlık çok ama alıcı yok” diyerek vatandaşların her yıl olduğu gibi bu yıl da kurban alışverişini son günlere bırakmaması gerektiğini söylediler.Kurban pazarında hayvanlarını satmak için sabahın erken saatlerinde geldiğini söyleyen besiciler, “Satışlar şu anda hiç iyi değil.

Kurban Bayramı’na 15 gün kala hayvanlarını kurban pazarına indiren besiciler, alıcı bekliyor.
Çarşamba Belediyesi Canlı Hayvan Pazarı’na hayvanlarını getirerek satışa sunan besiciler, “Kurbanlık çok ama alıcı yok” diyerek vatandaşların her yıl olduğu gibi bu yıl da kurban alışverişini son günlere bırakmaması gerektiğini söylediler.
Kurban pazarında hayvanlarını satmak için sabahın erken saatlerinde geldiğini söyleyen besiciler, “Satışlar şu anda hiç iyi değil. Sezon açıldı ancak verimli bir satışımız olmadı. Satışlarımız yine arefe gününe veya bayram gününe kaldı. Ama yine de ümidimizi kesmiyoruz. Kurban alacak olan vatandaşları pazara davet ediyoruz” dedi.
Fiyatlar hakkında konuşan hayvan yetiştiricileri, "Fiyatlarımızda geçen seneye göre az bir artış söz konusu. Bugün canlı dişi hayvanın kilo fiyatı 18 lira, erkek hayvanın kilo fiyatı ise 22 lira civarında. Fiyatlarımız uygun ancak pazarda alıcı bulamıyoruz” diye konuştular.

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