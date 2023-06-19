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Kurbanlıklar görücüye çıktı, sıkı pazarlıklar başladı

19.06.2023 15:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri’de Kurban Bayramı öncesinde hayvan pazarları dolmaya başlarken, kurbanlıklarını almaya gelen vatandaşlar ile hayvan sahipleri arasında sıkı pazarlıklar yaşanıyor.

Kurbanlıklar görücüye çıktı, sıkı pazarlıklar başladı

Kayseri’de Kurban Bayramı öncesinde Kocasinan Belediyesi tarafından Erkilet Mahallesi’nde kurulan kurban pazarında hareketlilik başladı. Besiciler küçükbaş ve büyükbaş hayvanlarını pazara getirirken, kurbanlarını almak isteyen vatandaşlar da pazarı gezerek, bütçelerine uygun hayvan arıyor. Pazarda, vatandaşlarla besiciler arasındaki sıkı pazarlıklarda kıran kırana geçiyor. Besici Binali Barbaros, geçen seneye göre bu sene hayvan satışlarını az olduğunu söyleyerek, et parasına kurban sattıklarını dile getirdi.

Kurbanlık hayvanını almak için Pazar gelen Ali Koçak da, “2 tane kurban alacağız. Şuanda Pazar yeni kuruluyor. Besicilerde yeni geldikleri için fiyatları uçuk söylüyorlar. Bizde işimize gelirse hayvanımızı alacağız” ifadelerini kullandı.

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