YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Kuşadalı Hülya Öğretmen yaşama tutunamadı

Kuşadalı Hülya Öğretmen yaşama tutunamadı

AYDIN HABERLERİ  | 26.02.2020 20:37 | Son Güncelleme

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde yaşayan öğretmen Hülya Aydın, böbrek yetmezliğinden hayatını kaybetti.Kuşadası Halk Eğitim Merkezi’nde Almanca öğretmeni olarak görev yapan 45 yaşındaki Hülya Aydın, böbrek yetmezliğinden hayatını kaybetti.

Kuşadalı Hülya Öğretmen yaşama tutunamadı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde yaşayan öğretmen Hülya Aydın, böbrek yetmezliğinden hayatını kaybetti.
Kuşadası Halk Eğitim Merkezi’nde Almanca öğretmeni olarak görev yapan 45 yaşındaki Hülya Aydın, böbrek yetmezliğinden hayatını kaybetti. Uzun yıllardır böbrek rahatsızlığı yaşayan Aydın son 1 yıldır diyalize bağlı olarak yaşıyordu. Geçtiğimiz yıllarda genç öğretmenin anne ve babası böbreklerini, kızları Hülya Aydın’a verdiği öğrenildi. Genç öğretmenin cenazesi bugün Kuşadası Cemevi’nden kalktı. Kuşadası Yeniköy mezarlığında toprağa verildi. Aydın’ın ölümü Kuşadası’nda büyük üzüntüye neden oldu.

Kuşadalı Hülya Öğretmen yaşama tutunamadı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Güney Afrika'daki tehlikeli yolculuk! Tek bir kare için... Güney Afrika'daki tehlikeli yolculuk! Tek bir kare için...
Kuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldıKuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Düdüklü tencere silah sayıldı

Düdüklü tencere silah sayıldı

Pazar yerinde sigara standı açtılar

Pazar yerinde sigara standı açtılar

Ordu’ya ikinci çevre yolu

Ordu’ya ikinci çevre yolu

Definecilerin planı yarım kaldı

Definecilerin planı yarım kaldı

Samandağ’da zeytinlikte yangın

Samandağ’da zeytinlikte yangın

Aceleciliği yüzünden patlayan düdüklü tencere hastanelik etti

Aceleciliği yüzünden patlayan düdüklü tencere hastanelik etti

Aydın Namaz Vakitleri 26 Şubat Çarşamba

İmsak
06:18
Sabah
07:39
Öğle
13:27
İkindi
16:34
Akşam
19:05
Yatsı
20:20

Aydın Nöbetçi Eczaneler26 Şubat Çarşamba

Abacı Eczanesi
Merkez
Kır Eczanesi
Merkez
Yılmaz Eczanesi
Merkez
Yonca Eczanesi
Merkez
Efes Eczanesi
Kusadasi
Sevgi Eczanesi
Kusadasi
Özlem Eczanesi
Nazilli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kontrolden çıkan otomobil defalarca takla attı; 1 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil defalarca takla attı; 1 yaralı

Efeler’in çocukları Başkan Atay’a emanet

Efeler’in çocukları Başkan Atay’a emanet

Matematik dahisi 12 yaşındaki Eymen Kuşadası’nın gururu oldu

Matematik dahisi 12 yaşındaki Eymen Kuşadası’nın gururu oldu

Emekli Albay son yolculuğuna uğurlandı

Emekli Albay son yolculuğuna uğurlandı

Şubat ayında deniz keyfi

Şubat ayında deniz keyfi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.