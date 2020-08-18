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Kuşadası Belediye tiyatrosu yeni oyuncularını arıyor

AYDIN HABERLERİ  | 18.08.2020 10:13 | Son Güncelleme

Kuşadalılara tiyatroyu sevdirmeyi ve yetenekli oyuncular yetiştirmeyi amaçlayan Kuşadası Belediye Tiyatrosu; Kadın, Yetişkin, Gençlik ve Çocuk Tiyatrosu olmak üzere dört farklı kategoride tiyatro eğitimi vermek için kursiyer kayıtları almaya başladı.

Kuşadalılara tiyatroyu sevdirmeyi ve yetenekli oyuncular yetiştirmeyi amaçlayan Kuşadası Belediye Tiyatrosu; Kadın, Yetişkin, Gençlik ve Çocuk Tiyatrosu olmak üzere dört farklı kategoride tiyatro eğitimi vermek için kursiyer kayıtları almaya başladı. Kuşadası Belediye Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Turan, tiyatro ve çocuklara yönelik drama eğitimleri için kayıt almaya başladıklarını belirterek, eğitimlere Eylül ayı içerisinde start vereceklerini ifade etti.
Kurulduğu günden bu güne kadar sahneye koyduğu oyunlar ve çeşitli tiyatro gösterileri ile ilçenin sanat yaşamına önemli bir katkı sunan Kuşadası Belediye Tiyatrosu, farklı yaş gruplarını tiyatro ile buluşturmak amacıyla kadın, yetişkin, genç ve çocuk tiyatrosu için kursiyer almaya hazırlanıyor. Farklı kategorilerde verilecek olan ücretsiz tiyatro eğitimleri kadın ile yetişkinlerde 18 yaş ve üzerini, çocuklarda 10-13 yaş aralığını, gençlerde ise 14-18 yaş aralığını kapsıyor.
Drama kayıtları da başladı
Ücretsiz Drama Eğitimleri ise 6-9 yaş grubu çocuklara verilecek. Kursiyerlik başvuruları 18 Eylül’e kadar hafta içi 09.00-17.00 saatleri arasında Kuşadası Belediyesi Tiyatro Birimi’nde yapılacak. Başvuruların tamamlanmasının ardından Kadın Tiyatrosu için 19 Eylül’de, Yetişkin Tiyatrosu için ise 20 Eylül’de kursiyer seçmeleri yapılacak. Çocuk ve Gençlik Tiyatroları ile Drama için seçme yapılmayarak eğitimlere Eylül ayı içerisinde başlanacak.
Kuşadası Belediye Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Turan, hedeflerinin Kuşadalıları tiyatroyla buluşturmak olduğunu belirterek “Kuşadası Belediye Tiyatrosu olarak ilçemizin sanatsal gelişimine katkı sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Bugün itibariyle tiyatromuz için yeni kursiyer kayıtları almaya başladık. Eğitimlere Eylül ayı içerisinde başlamayı hedefliyoruz. Ayrıca isteyen veliler çocuklara yönelik verdiğimiz Drama Eğitimleri için de kayıt yaptırabilirler. Tiyatroya gönül vermiş tüm hemşehrilerimizi aramızda görmek isteriz” dedi.

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