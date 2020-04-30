YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Kuşadası Belediyesi, Ramazan nedeniyle denetimleri arttırdı

Kuşadası Belediyesi, Ramazan nedeniyle denetimleri arttırdı

AYDIN HABERLERİ  | 30.04.2020 14:41 | Son Güncelleme

Kuşadası Belediyesi, Ramazan Ayı nedeniyle fırınlara yönelik denetimlerini arttırdı.Belediye Başkanı Ömer Günel, gıda ürünü satan işletmelere yönelik kontrollerin sıklaşacağını belirterek işletmelerin halk sağlığı ihlali yapmalarına izin vermeyeceklerini söyledi.Kuşadası Belediyesi Ramazan ayının başlamasıyla birlikte ilçedeki fırınlara yönelik bir dizi denetim yaptı.

Kuşadası Belediyesi, Ramazan Ayı nedeniyle fırınlara yönelik denetimlerini arttırdı.
Belediye Başkanı Ömer Günel, gıda ürünü satan işletmelere yönelik kontrollerin sıklaşacağını belirterek işletmelerin halk sağlığı ihlali yapmalarına izin vermeyeceklerini söyledi.Kuşadası Belediyesi Ramazan ayının başlamasıyla birlikte ilçedeki fırınlara yönelik bir dizi denetim yaptı. Sağlık İşleri Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde fırınların imalathane bölümlerinin, un depolarının ve üretim malzemelerinin hijyen kurallarına uygunluğu, pide ve ekmeklerin gramajları ile evraklar kontrol edildi. Ayrıca, işletme sahipleri ve çalışanlardan alışveriş yapmaya gelen müşteriler arasındaki sosyal mesafe kuralına dikkat etmeleri istendi.
Sağlık İşleri ve Zabıta Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen kontrollerde hijyen ve gramaj kurallarına uymayan işletmeler sert bir şekilde uyarıldı. Eksiklikler, görevli personel tarafından tutanak altına alındı. Gıda Mühendisi Gizem Yalçın gözetiminde hazırlanan rapor doğrultusunda gıda satışı yapan yerlere kurallara uymaları için 1 hafta süre verildi.
Ramazan Ayı boyunca gıda ürünü satan işletmelere yönelik denetimlerin artacağını belirten Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, “Kovid-19 salgını nedeniyle çok zor günler geçiriyoruz. Bu nedenle halkımızın sağlığını her zamankinden daha çok düşünmek zorundayız. Denetimlerimiz sıklaşarak devam edecek. Vatandaşlarımızın sağlığı ile hiçbir işletmenin oynamasına izin veremeyiz” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Doktor hem koronavirüsü yendi hem de hastasını kurtardıDoktor hem koronavirüsü yendi hem de hastasını kurtardı
Kuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldıKuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Elazığ'da 4,2 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da 4,2 büyüklüğünde deprem

Ayak bileğine takılan elektronik kelepçe ile ev hapsi başladı

Ayak bileğine takılan elektronik kelepçe ile ev hapsi başladı

Bölgede en fazla araç Malatya’da

Bölgede en fazla araç Malatya’da

Zimmetine para geçirdiği iddia edilen bankacıya 12 yıla kadar hapis istemi

Zimmetine para geçirdiği iddia edilen bankacıya 12 yıla kadar hapis istemi

Eşi ve kendisi koronavirüse yakalanınca çocuklarına hastane yönetimi sahip çıktı

Eşi ve kendisi koronavirüse yakalanınca çocuklarına hastane yönetimi sahip çıktı

15 yaşındaki kız tüm akrabalarına Covid-19 bulaştırdı

15 yaşındaki kız tüm akrabalarına Covid-19 bulaştırdı

Aydın Namaz Vakitleri 30 Nisan Perşembe

İmsak
04:35
Sabah
06:07
Öğle
13:11
İkindi
16:57
Akşam
20:05
Yatsı
21:30

Aydın Nöbetçi Eczaneler30 Nisan Perşembe

Abacı Eczanesi
Merkez
Berk Eczanesi
Merkez
Dolunay Eczanesi
Merkez
Meydan Eczanesi
Merkez
Bahar Eczanesi
Kusadasi
Yamanlar Eczanesi
Kusadasi
Bilge Kağan Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Domuza zarar gelmesin diye polisten yardım istedi

Domuza zarar gelmesin diye polisten yardım istedi

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

İlkokul öğrencisi İsmail, kumbarasındaki parayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

İlkokul öğrencisi İsmail, kumbarasındaki parayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

Aydın Lisesi öğrencilerinden şiir dinletisi

Aydın Lisesi öğrencilerinden şiir dinletisi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.