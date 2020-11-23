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Kuşadası Belediyesi’nin halk sağlığı çalışmaları devam ediyor

AYDIN HABERLERİ  | 23.11.2020 15:34 | Son Güncelleme

Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne (TİM) bağlı ekipler, pandemi tedbirleri kapsamında ilçe genelinde yaptıkları detaylı temizlik çalışmasına devam ediyor.

Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne (TİM) bağlı ekipler, pandemi tedbirleri kapsamında ilçe genelinde yaptıkları detaylı temizlik çalışmasına devam ediyor. TİM ekipleri son olarak İnönü Caddesi ile İkiçeşmelik ve Camikebir mahallelerini köşe bucak dezenfekte etti.
Türkiye’de korona virüs vakasının ilk kez görüldüğü 11 Mart tarihinden itibaren halk sağlığını korumak için bütün tedbirleri alan Kuşadası Belediyesi, ilçe genelindeki dezenfekte çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı 30 kişilik özel ekip son olarak İnönü Caddesi ile İkiçeşmelik ve Camikebir Mahallelerinde detaylı temizlik faaliyeti yürüttü. Yol ve kaldırımlar, 80 derecelik köpüklü su ile yıkanıp, fırçalandı. Ayrıca vatandaşların temas etme ihtimali bulunan yüzeyler özel solüsyonlarla hijyenik hale getirildi. Program dahilinde diğer cadde ve sokakların düzenli olarak temizlenmeye devam edeceği belirtildi.
Türkiye genelinde korona virüs vakalarının yeniden artış göstermeye başladığına dikkat çeken Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, “Korona virüs salgın hastalığıyla mücadele kapsamında belediyemizin tüm hizmet birimleri mesai saati gözetmeksizin çalışmalarını sürdürüyor. Bu süreçte hemşehrilerimden maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına kesinlikle riayet etmelerini istiyorum. Kişisel tedbirlerimizi en üst seviyede alırsak bu hastalığı kısa sürede yenilgiye uğratabiliriz” diye konuştu.

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