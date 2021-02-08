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Kuşadası Esnaf Odası’nan örnek uygulama

08.02.2021 15:40 | Son Güncelleme:
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Kuşadası Esnaf Odası’nan örnek uygulama

Kuşadası Esnaf ve Sanatkarlar Odası (KESO) yönetimi Korona virüs salgını nedeniyle zor durumdaki esnaf ve sanatkarlar için örnek bir uygulama başlattı.

Kuşadası Esnaf ve Sanatkarlar Odası (KESO) yönetimi Korona virüs salgını nedeniyle zor durumdaki esnaf ve sanatkarlar için örnek bir uygulama başlattı. KESO yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalım Başkanlığı’nda toplanan yönetim kurulu üyeleri, işyeri kapalı olan esnaf ve sanatkarların çocuklarının sınav ücretlerini ödeme kararı aldı.
Tarihten bu yana Ahilik gelenekleri kapsamında her türlü sıkıntı ve sorunda halkın yanında olan esnaf ve sanatkarın pandemi sürecinde ciddi sıkıntıya girdiğini ve bu süreç içerisinde sıkıntıyı en fazla hisseden grubun başında da esnaf aileleri olduğunu belirten Kuşadası Esnaf ve sanatkarla Odası Başkanı Ahmet Çalım, bu kararla öğrencilere sadece ekonomik değil yanlarında olduğumuzu göstererek moral ve motivasyon desteği de vermek istediklerini söyledi.
Aydın’da bir ilke imza atan KESO Yönetiminin aldığı bu karar kapsamında; Pandemi tedbirleri kapsamında kıraathane, çay bahçesi, lokanta vb. kapalı tutulan KESO üyesi esnafların çocuklarının 2021 YKS sınav ücretleri karşılanacak.
Konuyla ilgili açıklama yapan KESO yönetim kurulu Başkanı Ahmet Çalım “Pandemiden dolayı hepimiz işlerimizde düşüşler yaşadık, bununla birlikte bu dönem açılamayan işyerlerimiz de var. Bu işyerlerinden odamıza üye esnaflarımızın sınava girecek çocuklarına ufak da olsa katkımız olması ve öğrencilere moral ve motivasyon vermek amacıyla böyle bir karar aldık” dedi.

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