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  4. Kuşadası’nda 4 ayrı motosiklet hırsızlığının şüphelisi 2 kişi tutuklandı.

Kuşadası’nda 4 ayrı motosiklet hırsızlığının şüphelisi 2 kişi tutuklandı.

AYDIN HABERLERİ  | 30.06.2020 15:42 | Son Güncelleme

Kuşadası’nda son bir hafta içerisinde gerçekleştirilen dört ayrı motosiklet hırsızlığı olayının şüphelisi olarak aranan iki kişi asayiş ekipleri tarafından yakalandı.

Kuşadası’nda 4 ayrı motosiklet hırsızlığının şüphelisi 2 kişi tutuklandı.

Kuşadası’nda son bir hafta içerisinde gerçekleştirilen dört ayrı motosiklet hırsızlığı olayının şüphelisi olarak aranan iki kişi asayiş ekipleri tarafından yakalandı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 23 Haziran tarihinde İkiçeşmelik Mahallesi’nden, 24 ve 25 Haziran tarihlerinde Hacıfeyzullah Mahallesi’nde ve yine 25 Haziran tarihinde ise Türkmen Mahallesi’nde meydana gelen 4 ayrı motosiklet hırsızlığı olayıyla ilgili olarak kapsamlı bir çalışma başlattı. Hırsızlık olaylarının meydana geldiği mahallelerdeki tüm mobese ve iş yeri kameralarını saatlerce inceleyen asayiş ekipleri, 4 ayrı hırsızlık olayının şüphelisi olarak H.I. ve E.B. isimli kişileri tespit etti. Şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenleyen asayiş ekipleri, H.I. ve E.B.’yi Hacıfeyzullah Mahallesi’nde gözaltına aldı. Sorgulanmak üzere Kuşadası Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak, cezaevine konuldu.

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