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Kuşadası’nda 6 bin 500 yerli fide toprakla buluştu

AYDIN HABERLERİ  | 13.06.2020 10:25 | Son Güncelleme

Kuşadası Belediyesi tarafından tarımsal üretimi geliştirmek ve tüketicilerin sağlıklı gıdaya aracısız ulaşmasını sağlamak amacıyla “Toprağa Sarıl, Üretime Katıl” sloganıyla yaşama geçirdiği Adabahçe projesi kapsamında 6 bin 500 adet yerli fide ve binlerce ata tohumu toprakla buluşturuldu.

Kuşadası Belediyesi tarafından tarımsal üretimi geliştirmek ve tüketicilerin sağlıklı gıdaya aracısız ulaşmasını sağlamak amacıyla “Toprağa Sarıl, Üretime Katıl” sloganıyla yaşama geçirdiği Adabahçe projesi kapsamında 6 bin 500 adet yerli fide ve binlerce ata tohumu toprakla buluşturuldu. Adabahçe’den elde edilecek mahsul, Adamarket Ekspres aracı ile uygun fiyata vatandaşlara ulaştırılacak.
Kuşadası Belediyesi tarafından yaşama geçirilen Adabahçe projesi her geçen gün büyüyor. Geçtiğimiz hafta Değirmendere Mahallesi’nde bulunan 21 dönümlük belediye arazisini üretime açarak 4 dönümüne yerli patlıcan, domates ve biber fidesi diken Kuşadası Belediyesi, son olarak arazinin 3 dönümüne daha dikim yaptı. Araziye ikinci etapta diğer ürünlere ek olarak 170’er adet yerli salatalık, acur, dolmalık biber, acı-tatlı kıl biber, salkım domates, kavun, karpuz ve kabak fidesi dikildi. Toplam 6 bin 500 adet fide dikimi yapılan araziye ayrıca börülce, acur, karpuz, dilimli kavun, mısır ve balkabağı tohumları da ekildi. Adabahçe’den elde edilecek ürünlerin, özel olarak tasarlanan ve şu anda yerel üreticilerden ve kooperatiflerden temin edilen ürünleri mahalle mahalle dolaşarak halka ulaştıran AdaMarket Ekspres aracı ile uygun fiyata satışı yapılacak.
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, yerel ve yerli tarımsal üretimin önemine dikkat çekerek “Pandemi süreci bizlere bir kez daha en önemli konunun sağlıklı gıda üretimi ve temini olduğunu gösterdi. Kentimiz Kuşadası, turizm için olduğu kadar konumu, iklimi ve bereketli toprakları ile tarımsal üretim için de adeta bir cennet. Sahip olduğumuz bu potansiyelimizi kullanarak kendi kendine yeten bir kent olma yolunda çok önemli bir adım atarak Adabahçe projemizi hayata geçirdik. Bahçemizi günden güne büyütecek ve ürün çeşitliliğimizi arttıracağız. Tüm yerel üreticilerimizi toprağa sarılmaya ve üretime katılmaya çağırıyorum” dedi.

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