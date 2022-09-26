Kuşadası'nda hayalet ağa takılan dikenli ıstakoz dalgıçlarca kurtarıldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde "hayalet ağa" takılmış dikenli ıstakoz, dalgıçlarca kurtarılarak yaşam alanına bırakıldı.
Kıyıdan 2,5 mil uzaklıktaki Ahmetbeyli Taşlıkları'nın olduğu bölgede dalış yapan grup, dikenli ıstakozun hayalet ağa takıldığını gördü.
Deniz böceğini ağdan kurtaran dalgıçlar bu anları, kameralarıyla görüntüledi.
Dalgıçlardan Savaş Yiğit Yetişen, kayalıklara takıldığı için balıkçılarca denize terk edilen ağların, deniz yaşamını olumsuz etkilediğini dile getirdi.
"Hayalet ağ" olarak isimlendirilen bu ağların dalgıçlar için de risk oluşturduğunu ifade eden Yetişen, "Balıkçıların biraz daha dikkatli olmalarını istiyoruz. Çünkü suya bıraktıkları ağlar, su altı yaşamını çok kötü etkiliyor." diye konuştu.
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