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Kuşadası’nda kayalık bölgeye düşen şahıs yaralandı

İHA İHA
28.06.2024 11:24
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Aydın’ın Kuşadası ilçesinde kayalık bölgeye düşerek ayağından yaralanan şahıs ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kuşadası’nda kayalık bölgeye düşen şahıs yaralandı

Olay, Güzelçamlı Mahallesi Dilek Yarımadası Milli Parkı İçmeler Koyu’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, koyun batı kısmında bulunan kayalık alanda bir anlık dikkatsizlik sonucu kayaların arasına düşen E.Ç.D. isimli şahıs yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE, Millipark, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yaralı şahsa ulaşarak bulunduğu yerden kurtarıldı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan E.Ç.D. ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kuşadası’nda kayalık bölgeye düşen şahıs yaralandı

Express


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