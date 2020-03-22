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Kuşadası’nda sokaklar ve caddeler bomboş

AYDIN HABERLERİ  | 22.03.2020 16:10 | Son Güncelleme

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde etkisini gösteren soğuk hava hayatı olumsuz etkilerken, korona virüsünden dolayı da cadde ve sokaklar boş kaldı.Çin’de ortaya çıkarak hızla yayılan korona virüsü hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde etkisini gösteren soğuk hava hayatı olumsuz etkilerken, korona virüsünden dolayı da cadde ve sokaklar boş kaldı.
Çin’de ortaya çıkarak hızla yayılan korona virüsü hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Virüsün Türkiye’de görülmesinin ardından turizm cenneti Kuşadası’nda esnaf kepenk kapattı, sokak ve caddeler boşaldı. İlk olarak okulların tatil edilip ardından İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı genelge sonucunda insanların ortak bulunduğu birçok mekanın faaliyetlerine geçici olarak ara verilmişti. Dün akşam saatlerinde 65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıkmaması yönündeki kararın ardından Kuşadası’nda da cadde ve sokaklar boş kaldı.
Kuşadası’nda özellikle vatandaşların yoğun olduğu Sağlık Caddesi ve Kahramanlar Caddesinin öğlen saatlerinde boş olduğu gözlendi. Ana arterlerin de boş olması insanların hem virüs tehlikesi hem de elverişsiz havadan dolayı dışarı çıkmamayı tercih ettiğini gösterdi. Sokağa çıkan bazı insanlar virüse karşı maske takarak önlem aldı.

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