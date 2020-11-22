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Kuşadası’nda toplu taşıma araçları denetlendi

AYDIN HABERLERİ  | 22.11.2020 09:03 | Son Güncelleme

Korona virüs tedbirleri kapsamında Kuşadası’nda ticari taksiler ve şehir içi dolmuşlar denetlendi.Tüm dünyayı tehdit eden, binlerce insanın ölümüne yol açan korona virüse karşı denetimler alınan yeni kararlarla sürüyor.

Korona virüs tedbirleri kapsamında Kuşadası’nda ticari taksiler ve şehir içi dolmuşlar denetlendi.
Tüm dünyayı tehdit eden, binlerce insanın ölümüne yol açan korona virüse karşı denetimler alınan yeni kararlarla sürüyor. Kuşadası’nda İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Belediye Zabıtası bir dizi denetim gerçekleştirdi. Bu kapsamda, Kuşadası’nda faaliyet gösteren toplu taşıma araçlarını, şehir içi dolmuşları ve ticari taksileri denetleyen ekipler, çeşitli uyarılarda bulundu.

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