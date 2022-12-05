Kuşadası’nda yetişen yeni bir mantar türü daha keşfedildi

Kuşadası Belediyesi’nin verdiği destekle gerçekleştirilen saha araştırmasında bulunan mantara ‘Inocybe Kusadasiensis’ ismi verildi.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Çelik ve Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Atabey Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Dr. Oğuzhan Kaygusuz, Kuşadası’ndaki ormanlık bir arazide yaptığı saha incelemesinde, daha önce hiç görmedikleri bir mantar türü fark etti. Mantardan örnek alan Prof. Dr. Ali Çelik ile Oğuzhan Kaygusuz, bir süre laboratuvarda inceleme yaptı. Çalışma sonrasında toplanan mantar örneklerinin dünyada ilk defa görülen bir türe ait olduğu belirlendi. Mantar, dünyada yalnızca Kuşadası’nda yetiştiği için ‘Inocybe Kusadasiensis’ ismiyle tescil edildi. Öğretim görevlisi Oğuzhan Kaygusuz tarafından daha önce de yine sadece Kuşadası’nda yetişen ve ’Volvariella Turcica’ ismi verilen beyaz bir mantar türü bulunmuştu.

‘SINIRLARI GENİŞLETİLMELİ’

Kuşadası’nda bulunan Dilek Yarımadası Milli Parkı’nın bitki türü çeşitliği açısından botanik turizmi için çok önemli olduğuna dikkat çeken Dr. Oğuzhan Kaygusuz, "Daha önce de yine sadece Kuşadası’nda yetişen ve ’Volvariella Turcica’ adnı verdiğimiz bir beyaz mantar keşfetmiştik. Kuşadası ve çevresi ile özellikle Samson Dağları’nın batıya doğru bir yarımada şeklinde uzanan Dilek Yarımadası, Avrupa-Sibirya, İran-Turan ve Akdeniz bitki coğrafyasına ait bitki türlerinin çok kısa mesafelerde görüldüğü ender doğa alanlarından biridir. Yarımadanın 1966 yılında Milli Park olarak korunması büyük bir kazanımdır. Milli Parkın sınırlarının dışında kalan ormana ait bölge de aynı özelliklere sahiptir. Batı Anadolu’da bitki ve yaban hayatın son sığınağı olan bu bölgenin, bütüncül bir şekilde korunarak geleceğe taşınması için Milli Park sınırlarının Kurşunlu Manastırı ve Fındıklıkale’yi de içine alacak şekilde genişletilmesi çok önemlidir" dedi.

Kuşadası’nda yapılan bilimsel araştırmalara her zaman destek verdiklerini belirten Belediye Başkanı Ömer Günel ise “Bölgemizde yeni bir mantar türünün daha keşfedilerek bilim dünyasına kazandırılmasından dolayı çok mutluyuz. Ayrıca ilk kez bir canlı türüne kentimizin isminin verilmesi bizi çok gururlandırdı. Biyolojik çeşitlilik açısından zengin olan bölgemizde belirlenen bu yeni mantar türünün keşfi, Kuşadası turizmine değer katarak mantar tutkunlarının dikkatini bölgemize çekmesi açısından da oldukça önemli” diye konuştu.

