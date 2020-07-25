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Kuşadası’ndaki 5 ayrı motosiklet hırsızlığının şüphelisi tutuklandı

AYDIN HABERLERİ  | 25.07.2020 14:26 | Son Güncelleme

Kuşadası’nda son bir ay içerisinde gerçekleştirilen 5 ayrı hırsızlık olayının şüphelisi olay yerindeki tüm kameraların incelenmesi sonucu polis tarafından yakalandı.

Kuşadası’ndaki 5 ayrı motosiklet hırsızlığının şüphelisi tutuklandı

Kuşadası’nda son bir ay içerisinde gerçekleştirilen 5 ayrı hırsızlık olayının şüphelisi olay yerindeki tüm kameraların incelenmesi sonucu polis tarafından yakalandı. Şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.
Edinilen bilgiye göre, Kuşadası’nda 21 Haziran tarihinde Camiatik Mahallesinde, 30 Haziran tarihinde Türkmen Mahallesinde, 12 Temmuz tarihinde Cumhuriyet Mahallesinde ve 21.07.2020 günü Türkmen Mahallesinde meydana gelen iki ayrı olayda toplam 5 ayrı motosiklet hırsızlığı olayı üzerine Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Asayiş ekipleri olay yerlerinde ve cevrede bulunan tüm güvenlik kameraları ile mobese kameraları detaylı bir şekilde inceleyerek, inceleme sonucu hırsızlık olaylarının şüphelisi olarak M.T. isimli şahıs tespit etti.
Başlatılan çalışma sonucu asayiş ekipleri tarafından yakalanarak, gözaltına alınan M.T. isimli hırsızlık şüphelisi, sorgulanmasının ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak, cezaevine konuldu.

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