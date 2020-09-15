YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Kuşlar için iş yerinin camını kıran esnaf hayvan sevgisiyle takdir topluyor

Kuşlar için iş yerinin camını kıran esnaf hayvan sevgisiyle takdir topluyor

KOCAELİ HABERLERİ  | 15.09.2020 12:03 | Son Güncelleme

Kuşlar için iş yerinin camını kıran esnaf hayvan sevgisiyle takdir topluyor

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde dükkanına yuva yapan kuşların girip çıkarken sıkıntı yaşamamaları için iş yerinin camını kıran otomobil tamircisi Ömer Çolak, hayvan sevgisiyle takdir topladı.

Sultanorhan Mahallesi'nde otomobil tamirciliği yapan Çolak, 2 yıldır dükkanına yuva yapan kuşları besliyor.

Çolak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 3 yıldır Gebze'de esnaflık yaptığını belirtti.

Kuşların 2 yıl önce sürekli iş yerine girip çıktıklarını fark ettiğini anlatan Çolak, "Onları takip ettiğimde iş yerimin iki yerinde yuva yaptıklarını gördüm. Akşamları dükkanımı kapattığımda yuvalarına giriş çıkış yapamadıklarını fark ettim. İstedikleri zaman yuvalarına giriş ve çıkış yapmaları için iş yerimin üst kısmında bulunan bir camı kırma kararı aldım. O günden bu yana kapıları kapattıktan sonra kırık camdan giriş çıkış yapıyorlar. Onlar bizim neşemiz oldu." diye konuştu.

Çolak, hayvanları çok sevdiğini vurgulayarak "Onlarla birlikte burada çalışmak bana huzur veriyor. İki yıldır onlara bakıyorum. Burada oldukları süre boyunca da bakmaya ve rahat etmeleri için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 6 milyonluk teklif! Görenin dudağı uçukladı 6 milyonluk teklif! Görenin dudağı uçukladı
Yapmak istediği bağışı Zabıta ekipleriyle bankaya yolladıYapmak istediği bağışı Zabıta ekipleriyle bankaya yolladı
En Çok Okunan Yerel Haberler
Aydınspor’a hırsız şoku
Aydınspor’a hırsız şoku
Havza’da kırsal mahallelere halı saha
Havza’da kırsal mahallelere halı saha
‘Kaptan’dan uyuşturucuya geçit yok
‘Kaptan’dan uyuşturucuya geçit yok
Esenler Belediye Başkanı Göksu, İBB meclisinde İmamoğlu’nun 500 gününü değerlendirdi
Esenler Belediye Başkanı Göksu, İBB meclisinde İmamoğlu’nun 500 gününü değerlendirdi
Futbol: Süper Lig
Futbol: Süper Lig
"Kayalıklardan bir kişi düştü" ihbarı ekipleri harekete geçirdi
"Kayalıklardan bir kişi düştü" ihbarı ekipleri harekete geçirdi

Kocaeli Namaz Vakitleri 15 Eylül Salı

İmsak
05:08
Sabah
06:34
Öğle
13:01
İkindi
16:31
Akşam
19:17
Yatsı
20:38

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler15 Eylül Salı

Büyük Eczanesi
Golcuk
Göker Eczanesi
Darica
Şifa Eczanesi
Darica
Gebeş Eczanesi
Kandira
Kuruçeşme Merkez Eczanesi
Izmit
Özbay Eczanesi
Golcuk
Atun Eczanesi
Izmit
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Sokağa atılan aileye Büyükşehir sahip çıktı
Sokağa atılan aileye Büyükşehir sahip çıktı
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Emine Erdoğan’dan Büyükşehir’e övgü
Emine Erdoğan’dan Büyükşehir’e övgü
Gültepe Mahallesine Hizmet Binası
Gültepe Mahallesine Hizmet Binası
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.