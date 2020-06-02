Kütahya İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş görevine başladı

Kırklareli İl Müftüsü iken Kütahya İl Müftülüğü görevine atanan Hüseyin Demirtaş vazifesine başladı.

Cumhurbaşkanlığı İl Müftüleri Kararnamesi ile Kütahya İl Müftüsü olarak atanan Hüseyin Demirtaş, Gaziantep İl Müftülüğü görenine atanan Hüseyin Hazırlar’dan görevi devraldı.

Kütahya’nın yeni Müftüsü Hüseyin Demirtaş, 1967 yılında Trabzon’un Şalpazarı ilçesine bağlı Geyikli beldesinde dünyaya geldi. İlköğretim okuluna başlamadan önce 5 yaşında babasının gözetiminde Kur’an-ı Kerim okumayı öğrendi. 7 yaşında hafızlığa başladı ve 9 yaşında iken hıfzını tamamladı. 1990 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesini bitirerek aynı yıl Ümraniye Müftülüğüne bağlı Hüseyinli Köyü Camii İmam-Hatipliğine atandı. 1994 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı Haseki Eğitim Merkezine girdi. 2,5 yıllık ihtisas eğitiminden sonra dönem ikincisi olarak mezun oldu. Sırasıyla Giresun ili Şebinkarahisar Müftülüğü, Sinop ili Ayancık İlçesi Müftülüğü, Çaycuma Müftülüğü ve Beykoz Müftülüğü görevlerinde bulunduktan sonra 2017 Kırklareli İl Müftülüğü görevine başlayan Müftü Demirtaş, evli ve iki çocuk babası.

