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Kütahya’da 1 haftada 2 bin 516 şahıs ve 717 araç sorgulandı

19.12.2022 07:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kütahya’da Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 1 haftada 2 bin 516 şahıs ve 717 araç sorgulandı, 11 aranan, 1 kayıp olarak aranan şahıs ve 2 oto hırsızlığı şüphelisi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 1 haftada yapılan uygulama ve kontrollerde, 11 aranan şahıs, 1 kayıp olarak aranan şahıs, 2 oto hırsızlığı şüphelisi suçüstü yakalandı. 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet şarjör ve 13 adet fişek,1 adet galara isimli kapsül ecza, 5.54 gram metamfetamin, 2.14 gram esrar, 3 adet payp, 14 adet kesici alet ele geçirildi.

14 şahsa idari yaptırım karar tutanağı düzenlendi. 11 motosiklet kontrol edildi, 3 araç trafikten men edildi. 1 adet hacizli yakalamalı araç, 56 ticari taksi kontrol edildi. 5 yoklama kaçağı şahsa tebligat yapıldı. 98 işletme kontrol edilirken, 17 işletmeye 4207 Sayılı Kanuna muhalefetten idari işlem, 7 işletmeye 4733 Sayılı Kanuna muhalefetten, 16 şahsa 5326 Sayılı Kanununa muhalefetten idari işlem yapılmıştır. 27 okul ve çevresi kontrol edildi. 24 adet park ve bahçelerin denetimi yapıldı. Yapılan önleyici hizmet uygulamalarında 2 bin 516 şahıs 717 araç sorgulandı.

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