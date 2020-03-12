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Kütahya’da 114 okuldaki bin 173 derslikte dezenfeksiyon işlemleri tamamlandı

KÜTAHYA HABERLERİ  | 12.03.2020 21:32 | Son Güncelleme

Kütahya’da korona virüs tehlikesi nedeniyle 114 okuldaki bin 173 derslikte dezenfeksiyon işlemlerinin tamamlandığı bildirildi.İl Milli Eğitim Müdürlüğünün Türkiye çapında örnek olacak bir planlama yaparak okulların dezenfeksiyon işlemlerinin kısa sürede yapılmasını sağladığı açıklandı.

Kütahya’da korona virüs tehlikesi nedeniyle 114 okuldaki bin 173 derslikte dezenfeksiyon işlemlerinin tamamlandığı bildirildi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünün Türkiye çapında örnek olacak bir planlama yaparak okulların dezenfeksiyon işlemlerinin kısa sürede yapılmasını sağladığı açıklandı. Dezenfeksiyon işlemleri öncesinde, eğitim kurumu idarecileri, öğretmenler ve hizmetlilerin eğitime alındığını ve bilgilendirme yapıldığını belirten yetkililer, “Okulların kapalı olduğu saatlerde dezenfeksiyon için planlama yapılmıştır. Görevliler, dezenfeksiyon işlemlerini titizlikle gerçekleştirmeye başlamışlar ve halen devam etmektedirler. 2 gün gibi kısa bir sürede, ilimizdeki 114 okulda, bin 173 derslikte dezenfeksiyon işlemleri tamamlanmış olup, kalan okullarımızda ise devam etmektedir. Okullarımızda kullanılan dezenfektan sıvı ihtiyacını Prof. Dr. Necmettin Erbakan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi karşılamaktadır. Burada üretilen hipoklorit esaslı yüzey temizleyici, ilimizdeki tüm okullarda ve sağlık kuruluşlarında dezenfeksiyon işlemlerinde kullanılıyor. Günlük 30 ton yüzey temizleyici üretimi yapan bu okulumuz Türkiye’de en yüksek kapasitede üretim yapan tek Mesleki ve Teknik Lise konumunda bulunuyor. Okulda başka alanlarda da üretim yapılıyor olmasına karşın, içinde bulunduğumuz günlerde korona virüs tehlikesi nedeniyle okulda diğer üretimler durdurularak sadece yüzey temizleyici üretimi yapılmaya başlanmıştır. İlimizin tüm ihtiyacını karşılayan okulumuz çevre illerden gelen talepleri de karşılamaktadır” dedi.

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