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Kütahya’da 22 metruk binanın daha yıkımı gerçekleşti

25.11.2022 09:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kütahya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, İshak Seydi Mahallesi’nde tehlike oluşturan 22 metruk binanın yıkımını gerçekleştirdi.

Kütahya’da 22 metruk binanın daha yıkımı gerçekleşti

Şehrin önemli sorunları arasında yer alan metruk ev konusunda, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’ın göreve geldiği günden bu yana önemli aşama kaydedildi.

2022 yılı içerisinde 273 adet tehlike arz eden metruk binanın yıkımını yapan Kütahya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, son olarak İshak Seydi Mahallesi’nde 22 metruk binanın yıkımını gerçekleştirdi. Yapılan yıkım çalışmalarıyla, olması muhtemel tehlikelerin önüne geçildi.

Kütahya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin, planlanan program dahilinde şehrin farklı noktalarında tehlike arz eden metruk yapıların yıkımlarına devam edeceği belirtildi.


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