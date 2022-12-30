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Kütahya’da 3 bin 104 kişiye evlilik eğitimi

30.12.2022 10:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kütahya Valiliği, iyi bir başlangıç yapabilmeleri için yeni evlenecek çiftleri yalnız bırakmadı.

Kütahya’da 3 bin 104 kişiye evlilik eğitimi

Valilik himayesinde hayata geçirilen Evlilik Öncesi Danışmanlık ve Eğitim Programı çerçevesinde psikolog ve sosyal çalışmacılar tarafından 2 yılda, 3 bin 104 kişiye eğitim verildi.

Aile içi ve kadına yönelik şiddetin önlenmesi çerçevesinde valilik himayesinde, İl Sağlık Müdürlüğünce 2021 yılında “Evlilik Öncesi Danışmanlık ve Eğitim Programı” hayata geçirildi.

Eğitim programından 2021 yılında bin 374, 2022 yılında ise bin 730 kişi yararlandı. 2 yılda 3 bin 104 kişiye, “Aile içi iletişim”, “Sağlıklı aile kavramı”, “Aile içi roller”, “Yasal hak ve sorumluluklar” konularında eğitimler verildi.

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