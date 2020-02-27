YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. Kütahya’da 6 bin yıldır üretim var

Kütahya’da 6 bin yıldır üretim var

KÜTAHYA HABERLERİ  | 27.02.2020 22:30 | Son Güncelleme

Kütahya Valisi Ömer Toraman, Kütahya’nın toprak sanayide dünyanın ve Türkiye’nin önemli merkezlerinden biri olduğunu ifade etti.Vali Toraman, “Yaklaşık 6 bin yıldır bu topraklarda üretim var.

Kütahya’da 6 bin yıldır üretim var

Kütahya Valisi Ömer Toraman, Kütahya’nın toprak sanayide dünyanın ve Türkiye’nin önemli merkezlerinden biri olduğunu ifade etti.
Vali Toraman, “Yaklaşık 6 bin yıldır bu topraklarda üretim var. Üstelik sadece iç tüketim için değil, dışarıya satmak için üretim yapılmış. Seyityömer Höyüğü kurtarma kazılarında elde edilen bulgular bunun göstergesi. Bu gelenek hala devam ediyor. Kütahya bugün toprak sanayide hem Türkiye’nin hem de dünyanın önemli üretim merkezi” dedi.
Üretimin başlı başına yeterli olmadığını ve satışının yapılması gerektiğine dikkat çeken Vali Toraman, “Üretmek yetmiyor bunu satabilmeniz lazım özellikle dış pazara. Türkiye ihracat konusunda çok önemli bir kapasite ve yetenek geliştirdi. 2018 yılı Ağustos ayından itibaren maruz kaldığımız ekonomik saldırılarda ihracat gelirimiz en önemli direnç noktaları arasında yer aldı. İhracat performansıyla, yapılan hesaplar altüst edildi. Türkiye kamu ve özel sektörüyle güçlü bir ülke” ifadelerini kullandı.
Vali Toraman, genç girişimciliğin önemine dikkat çekti. Gençlerden karamsarlığa düşmeden, aktif şekilde mücadele etmelerini isteyen Vali Toraman, “Kamuda pasif bir memuriyet pozisyonuna yerleşmek yerine genç girişimci adayı olun. Hedeflerinizi, hayallerinizi, kişisel gelişimlerinizi buraya yönlendirin. Hem siz ferdi olarak hem de ülke olarak biz bundan çok fayda göreceğiz. Karamsarlığa düşmeden mücadele etmeliyiz. Ferdi, millet ve devlet olarak hedeflediğimiz noktalara ulaşmak için topyekün gayret göstereceğiz” diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Güney Afrika'daki tehlikeli yolculuk! Tek bir kare için... Güney Afrika'daki tehlikeli yolculuk! Tek bir kare için...
Kütahya'da yolcu otobüsü kaza yaptı! Yaralılar varKütahya'da yolcu otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kütahya Namaz Vakitleri 28 Şubat Cuma

İmsak
06:07
Sabah
07:29
Öğle
13:18
İkindi
16:25
Akşam
18:57
Yatsı
20:14

Kütahya Nöbetçi Eczaneler28 Şubat Cuma

Demıral Eczanesi
Merkez
İnci Eczanesi
Merkez
Anadolu Eczanesi
Emet
Başol Eczanesi
Gediz
Şule Eczanesi
Simav
Yeni Hayat Eczanesi
Tavsanli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.