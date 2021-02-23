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Kütahya’da araç sayısı 215 bin 963 oldu

23.02.2021 13:08 | Son Güncelleme:
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Kütahya’da araç sayısı 215 bin 963 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) 2021 yılı Ocak Ayı Motorlu Kara Taşıtları İstatistik verilerini açıkladı.Açıklanan verilere göre, Kütahya’da geçen ay toplam 3 bin 275 araç devri yapılırken, il genelinde trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı bir önceki aya oranla 309 artışla 215 bin 963 oldu.Kütahya genelindeki motorlu kara taşıtlarının 107 bin 549’u otomobil, 3 bin 803’ü minibüs, bin 811’i otobüs, 27 bin 630’u kamyonet, 7 bin 207’si kamyon, 32 bin 412’si motosiklet, 34 bin 686’sı traktör, 565’i ise özel amaçlı taşıttan oluşuyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) 2021 yılı Ocak Ayı Motorlu Kara Taşıtları İstatistik verilerini açıkladı.
Açıklanan verilere göre, Kütahya’da geçen ay toplam 3 bin 275 araç devri yapılırken, il genelinde trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı bir önceki aya oranla 309 artışla 215 bin 963 oldu.
Kütahya genelindeki motorlu kara taşıtlarının 107 bin 549’u otomobil, 3 bin 803’ü minibüs, bin 811’i otobüs, 27 bin 630’u kamyonet, 7 bin 207’si kamyon, 32 bin 412’si motosiklet, 34 bin 686’sı traktör, 565’i ise özel amaçlı taşıttan oluşuyor

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Kaya Eczanesi
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Zeytinler Eczanesi
Merkez
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