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Kütahya’da bir köyde karantina ikinci defa uzatıldı

KÜTAHYA HABERLERİ  | 31.08.2020 16:55 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Karbasan köyünde Covid-19 pozitif vakalarındaki artış nedeniyle uygulanan karantina 1 hafta uzatmanın ardından 10 gün daha uzatıldı.Kaymakam Buğra Karadağ başkanlığında toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca, Karbasan köyünde 10 Ağustos tarihi saat 16.00’da başlayıp, 24 Ağustos tarihinde sona erecek olan karantina 31 Ağustos tarihine kadar 1 hafta süreyle uzatılmıştı.

Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Karbasan köyünde Covid-19 pozitif vakalarındaki artış nedeniyle uygulanan karantina 1 hafta uzatmanın ardından 10 gün daha uzatıldı.
Kaymakam Buğra Karadağ başkanlığında toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca, Karbasan köyünde 10 Ağustos tarihi saat 16.00’da başlayıp, 24 Ağustos tarihinde sona erecek olan karantina 31 Ağustos tarihine kadar 1 hafta süreyle uzatılmıştı. 21 günlük karantinanın ardından Covid-19 pozitif vakalarındaki artış nedeniyle karantinanın 10 gün süreyle ikinci defa uzatılarak 10 Eylül saat 16.00’ya kadar devam etmesine karar verildi.
İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca yapılan açıklamada,” Karbasan köyünde Covid-19 pozitif vakalarındaki artış nedeniyle bireysel izalasyonun yeterli olamayacağına, alınan tedbirlerin bulaşın yayılım hızının düşürülmesine olan etkisinin en üst noktaya taşınabilmesi amacıyla başlatılan karantina uygulamasının 10 gün daha uzatılarak 31 Ağustos saat 16.00’dan, 10 Eylül saat 16.00’ya kadar devam etmesine oy birliğiyle karar verilmiştir” denildi.

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