"Kütahya’da güvenlik kamerası olmayan okul kalmadı"

Vali Musa Işın’ın başkanlığında, vali yardımcıları ve ilgili kurum yöneticilerinin katılımıyla yapılan toplantıda; okullarda ve okul çevrelerinde alınan güvenlik, asayiş, trafik önlemleri, okul servislerinin denetimi değerlendirilerek ilave tedbirler istişare edildi.

Vali Musa Işın, il genelindeki tüm okullarda güvenli eğitim koordinasyon görevlisi ve okul çevrelerinde devriye ekiplerin görevlendirildiğini, okulların tamamında güvenlik kamerası olduğunu söyledi.

İlk yarıyılı sorunsuz tamamlamanın sevincini yaşadıklarını belirten Vali Işın, ikinci döneme güvenli ve huzurlu bir başlangıç yapabilmek için alınan tedbirlerin ciddiyetle uygulanacağını söyledi.

Toplantıda İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verildi. Bu çalışmalar kapsamında, okul çevrelerinde 41 bin 544 şahsın sorgulandığı, 1 kişinin arananlar listesinde yer aldığı tespit edilerek yakalandığı açıklandı.

109 kez internet cafe, 384 kez kahve, 1378 kez diğer umuma açık yerler, 428 kez park ve bahçelerin kontrol edildiği belirtilirken okulla ilişiği olmayan 20 kişiye idari işlem yapıldığı kaydedildi.

Öğrencilerin güvenli ulaşımına da dikkat çekilen toplantıda, ilk dönem 2 bin 250 okul servis aracının denetlendiği ve 195 araca cezai işlem uygulandığı bildirildi.

