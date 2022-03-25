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Kütahya'da merkezli FETÖ operasyonunda 5 gözaltı

25.03.2022 20:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kütahya'da merkezli FETÖ operasyonunda 5 gözaltı

Kütahya merkezli 2 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 4'ü kadın 5 şüpheli yakalandı.

Simav Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kütahya ve Manisa'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, aralarında görevde olan sağlık memuru ile ihraç edilen devlet memurlarının da bulunduğu 4'ü kadın 5 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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