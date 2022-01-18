YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. Kütahya'da motosiklet hırsızlığı operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

Kütahya'da motosiklet hırsızlığı operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

18.01.2022 12:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kütahya'da motosiklet hırsızlığı operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

Kütahya'nın Simav ilçesinde motosiklet hırsızlığı yapanlara yönelik operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı.

Farklı adreslerden 3 motosikletin çalındığı ihbarı üzerine harekete geçen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelilerin kimliklerini belirledi.

Operasyon düzenleyen ekipler, motosikletleri çaldıkları belirlenen C.K. (20), T.A. (19), B.Y. (19), H.A. (17) ile Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde çalıntı motosikletleri satın alan M.K. (18) ve M.A.K'yi (40) gözaltına aldı.

M.K. ve M.A.K'nin adreslerinde yapılan aramada ise çalıntı motosikletler bulundu.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kolay para kazanayım derken 70 bin lirasını kaptırdıKolay para kazanayım derken 70 bin lirasını kaptırdı
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, Kütahya’da Büyük Teşkilat Buluşması programında konuştu:Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, Kütahya’da Büyük Teşkilat Buluşması programında konuştu:
Anahtar Kelimeler:
Kütahya

Kütahya Namaz Vakitleri 18 Ocak Salı

İmsak
06:43
Sabah
08:10
Öğle
13:15
İkindi
15:48
Akşam
18:10
Yatsı
19:32
Kütahya ECZANELER
Kütahya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

CHP Bayburt İl Başkanı Necip Erel hayatını kaybetti

CHP Bayburt İl Başkanı Necip Erel hayatını kaybetti

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Muğla'da "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filminde duygusal anlar yaşandı

Muğla'da "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filminde duygusal anlar yaşandı

GÜNCELLEME - Kayseri'de uyuşturucu kumpası kurduğu iddiasıyla 10 zanlı yakalandı

GÜNCELLEME - Kayseri'de uyuşturucu kumpası kurduğu iddiasıyla 10 zanlı yakalandı

Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına başladı

Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına başladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.