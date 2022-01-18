Kütahya'da motosiklet hırsızlığı operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

Kütahya'nın Simav ilçesinde motosiklet hırsızlığı yapanlara yönelik operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı.

Farklı adreslerden 3 motosikletin çalındığı ihbarı üzerine harekete geçen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelilerin kimliklerini belirledi.

Operasyon düzenleyen ekipler, motosikletleri çaldıkları belirlenen C.K. (20), T.A. (19), B.Y. (19), H.A. (17) ile Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde çalıntı motosikletleri satın alan M.K. (18) ve M.A.K'yi (40) gözaltına aldı.

M.K. ve M.A.K'nin adreslerinde yapılan aramada ise çalıntı motosikletler bulundu.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.



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