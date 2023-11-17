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Kütahya’da organ ve doku bağışı konusu masaya yatırıldı

17.11.2023 14:23 | Son Güncelleme:
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Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde “Organ ve Doku Bağışında Beyin Ölümü Tespiti, Donör Bakımı ve Aile Görüşmesi” konulu eğitim toplantısı gerçekleştirildi.

Kütahya’da organ ve doku bağışı konusu masaya yatırıldı

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Uz. Dr. Hüseyin Bozdemir’in açılış konuşması ile başlayan toplantıda, Balçova İlçe Sağlık Müdürü Dr. Özgür Sönmez; “İzmir Bölge Koordinasyon Merkezi Mevcut Durum”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesinden Prof. Dr. Ali Necati Gökmen, “Beyin Ölümü Tespiti”, KSBÜ Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesinden Prof. Dr. Canan Balcı, “Donör Bakımı”, Dokuz Eylül Üniversite Hastanesinden Prof. Dr. Şükran Köse, Donörlerin Enfeksiyon Açısından Değerlendirilmesi”, KSBÜ Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesinden Dr. Öğr. Üyesi Şahine Atlanoğlu, “Beyin Ölümü Tanısında Destekleyici Testler”, İzmir Bölge Koordinasyon Merkezinden Organ Nakil Koordinatörü Ebe Arzu Okutan; “Aile Görüşmesi” konularında eğitim vererek güncel bilgileri paylaştılar.

Toplantıya, Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Ahmet Emrah Çamköy, Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Serkan Telli, Başhekim Yardımcısı Uz. Dr. Derya Ünal, Sağlık Bakım Hizmetleri Sevil Akgün, Hastane Organ ve Doku Bağış Koordinatörü Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Yaman, Adli Tıp Uzmanı Prof Dr. Hüdaverdi Küçüker, Süpervizörler, Yoğun Bakım Sorumlu Hemşireleri, Organ ve Doku Bağışı Koordinatör Hemşireleri, hekimler ve hemşireler katıldı.
Toplantının ev sahipliğini yapan Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Serkan Telli, “Biz hekimlerin ve sağlık çalışanlarının insan hayatında en hassas ve en zor konularından olan Organ ve Doku Bağışı konusunda, bölge olarak bağlı olduğumuz İzmir Bölge Koordinasyon Merkezinden gelen misafirlerimizi ağırlamaktan onur duyduk. Organ nakli ile birçok insanımızın hayata yeniden bağlandığı şu zamanda Organ ve Doku Bağışı konusunda birçok güncel konunun ele alındığı bilgilerin paylaşıldığı toplantımızdan sonucuna göre bir cana, can vermek için organ bağışına destek vermek gerekmektedir. İnsanlarımızın hekimlerimizin çabalarını görüp, bu desteğe duyarsız kalacağını düşünmüyor, ellerinden geleni yapacağını bilmekteyiz. Bu eğitimin gerçekleşmesinde emeği geçen, İzmir İl Sağlık Müdürlüğüne, Kütahya İl Sağlık Müdürlüğüne, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesine, İzmir Bölge Koordinasyon Merkezine ve hastanemiz çalışanlarına teşekkür ediyorum“ dedi.

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